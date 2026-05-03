Arne Maier: A megérzésem, a szívem és Dárdai Pál Újpestre húzott

– Bajnoki mérkőzés szünetében mutatták be Újpesten, ahol megkapta a tízes mezt – milyen volt sztárként megérkezni az elmúlt évek nehezebb időszaka után?

– Felemelő – mondta a Nemzeti Sportnak Arne Maier, az Újpest FC U21-es Európa-bajnok német középpályása, aki 184 Bundesliga-mérkőzésen lépett pályára, az Augsburgból érkezett. – Nem volt egyszerű megszervezni a bemutatást, már csak azért sem, mert az átigazolási időszak utolsó napján dőlt el a sorsom, de végül minden nagyszerűen alakult. Megható volt, ahogyan a szurkolók fogadtak, jó volt ilyen körülmények között először találkozni velük.

– Sokakat meglepett Németországban és itthon is, hogy Magyarországra szerződött: hogyan került az Újpesthez?

– A múltam alapján meglepő lehet az átigazolásom, hiszen valóban jelentős Bundesliga-rutinom van, de egyértelmű döntést hoztam. Az utolsó augsburgi időszakomban keveset játszottam, márpedig huszonhét évesen a pályán képzeltem el magam, nem a kispadon vagy a lelátón. Hiányzott az érzés, hogy megbecsült tagja vagyok egy közösségnek, ezért olyan klubban akartam folytatni, ahol engem akarnak. Január elején vettem fel a kapcsolatot az Újpesttel, és az egyeztetések során végig azt éreztem, hogy tárt karokkal várnak – különösen Dárdai Pál sportigazgató.

– Mivel győzte meg, hogy aláírjon?

– Mindig is nagyon szoros viszonyban voltunk, ő volt az első vezetőedzőm a Bundesligában, nála mutatkoztam be a Herthában. A helyzetemet látva megkeresett, mik a terveim, mert szerinte lenne olyan lehetőség, amit szakmai szempontok alapján érdemes lenne megragadnom, én pedig nyitott voltam rá.

– Mitől hiteles szakember az ön számára Dárdai Pál, hogy igent mondott a magyarországi folytatásra? Feltételezem, a sportigazgató személye önmagában nem elegendő ahhoz, hogy elkötelezze magát.

– Természetesen más szempontok is közrejátszottak: tetszett a projekt, jó érzéssel töltött el, hogy egy nagy múltú, építkezőfélben lévő klub keres, amelynél kulcsszerepet osztanának rám és a légiósélet is érdekelt. Ugyanakkor nem tagadom, Dárdai Pál személye volt a kulcs. Ismerem a munkamódszereit, a szakértelmét, megbízom benne. Amikor azt mondta, jó helyem lesz Újpesten, minden fél profitál a klubváltásból, rábólintottam az ajánlatra.

– A Sky-on és a ZDF-en aligha láthatott magyar bajnokikat – a teljes ismeretlenbe ugrott?

– Dárdai Palkó jó barátom, fiatalon többször jártam a Balatonnál a családjánál. Néhány alkalommal magyar bajnokin is voltam, ha az emlékezetem nem csal, Videoton-meccsre mentünk ki. Néhány infóm volt a helyi futballról, a csapatok nemzetközi szereplésével képben voltam, Palkóval erről is beszélgettünk. Az egyik legkedvesebb futballemlékem Magyarországhoz fűz: itt nyertük meg az U21-es Európa-bajnokságot, amelyen a házigazda ellen is játszottunk, csapatkapitányként vezettem azon a meccsen a válogatottat.

– Fiatalon fényes jövőt jósoltak önnek, a teljesítménye alapján sokra volt hivatva. Az adatelemző szoftverek statisztikái alapján a 2024–2025-ös idényben számos mutatóban a legjobb középpályások közé tartozott a Bundesligában – ilyen a kilencven percre vetített várható gólpasszok, a tizenhatoson belülre és a lövéshez vezető passzok száma. Ha megüti a szintet, hogyhogy el kellett hagynia a német bajnokságot?

– A szerződéshosszabbításom után új vezetőedzőt neveztek ki Augsburgban. Van, akinek tökéletesen illeszkedsz a rendszerébe, más nem talál neked helyet benne. Nagyon szép négy és fél évet töltöttem a klubnál, de lépnem kellett, mert már nem éreztem jól magam. Huszonhét évesen nagyszerű korban vagyok, és mivel a játék és a győzelem hajt, váltottam. Sokan szegezték nekem a kérdést, miért nem Németországon belül kerestem csapatot, amire rendre azt feleltem, hogy a megérzésem, a szívem és Dárdai Pál Újpestre húzott.

– Generációja nagy ígéreteként nem éli meg nehezen, hogy az NB I-ben játszik ahelyett, hogy német topklubnál futballozna?

– Biztos vagyok abban, hogy sokan őrlődnének emiatt, de nekem nem esett nehezemre elhagyni a hazámat. Voltak ajánlataim Németországból, én azonban az Újpest mellett döntöttem, és ezt most is jó lépésnek gondolom.

Arne Maier (balra) az NB I egyik gólerős játékosát, Aljosa Matkót szolgálhatja ki remek labdákkal (Fotó: Czinege Melinda)

– Mivel támasztja ezt alá?

– A magyar bajnokság egyáltalán nem gyenge, sok csapat megállná a helyét Németországban, egyesek még az élvonalban is. Nagyon kiélezett a mezőny: míg odahaza a Bayern München ellen csodaszámba megy a győzelem, itt az utolsónak is van esélye az élcsapatok ellen. Nagyobb az esély arra, hogy az Újpesttel nemzetközi kupaszereplő legyek, mint az Augsburggal, ez is pozitívum. Szenvedélyes szurkolók előtt játszhatok, egy csodálatos városban élek, és a csapatunk is fejlődő pályán van, úgyhogy egyelőre minden kerek.

– Milyen szerepkörben tud leginkább az Újpest segítségére lenni?

– A középpálya tengelyéből igyekszem szervezni a játékot, szeretem, ha nálam van a labda és előrefelé passzolhatok. Bár nem én vagyok a leghangosabb az öltözőben, szeretnék vezér lenni a pályán. Huszonhét éves létemre sok tapasztalatom van, amit szeretnék kamatoztatni a meccseken.

– Először állt légiósnak pályafutása során. Hogy ment az elszakadás Németországtól?

– A beilleszkedésemet nehezítette, hogy az első meccsemen megsérültem, és Berlinben végeztem a rehabilitációs munka egy részét. Az első hetek nehezebben teltek, mivel kényszerpihenőn voltam, és lakást kellett találnom, hogy mihamarabb kiköltözhessek a hotelből. Amióta felépültem, minden sokkal jobb, kitűnően érzem magam a pályán, a srácokkal is remekül kijövök. Sokat segített, hogy Admir Hamzagics pályaedzővel éveken át dolgoztam a Herthánál, és Szélesi Zoltánt is ismertem régebbről.

– A német hírek szerint a nyáron lejár a szerződése: nyitott arra, hogy a következő idényben is az Újpestet segítse?

– Ami az otthoni sajtóban megjelenik, nem mindig fedi a valóságot. Nagyon jól érzem magam a klubnál, látom a fejlődést a csapaton, jó irányba tartunk. Még két meccs van hátra az idényből, utána meglátjuk, mi lesz.

– Nem akármilyen bajnoki lesz a következő: derbi a Ferencváros ellen.

– Amit már alig várok! Nem szívesen gondolok vissza az első újpesti meccsemre, hiszen megsérültem és háromgólos vereséget szenvedtünk idegenben, úgyhogy szeretném felülírni azt az emléket most vasárnap. Tudom, óriási a rivalizálás a két csapat között, és mivel telt ház lesz a rangadón, nagyon fontos, hogy jó eredményt érjünk el.

– Februárban mi nem működött a Ferencváros ellen?

– Már a szünetben hárommal vezetett az ellenfél, vasárnap ilyen nem fordulhat elő. Koncentráltan kell pályára lépnünk, bizonyítanunk a szurkolóinknak és magunknak. Bizakodó vagyok, mert a legutóbbi derbi óta más arcunkat mutatjuk.

– Ha legyőzik a Ferencvárost, riválisuk nem lesz bajnok.

– Mi magunkkal foglalkozunk és a szurkolóinkkal, akiknek ez nagyon sokat jelentene.

32. FORDULÓ

Május 1., péntek

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia 1–3

Május 2., szombat

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 2–1

ETO FC–Diósgyőri VTK 4–0

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)