Kós 100 háton nyert, Gretchen Walsh világcsúcsot úszott 100 pillangón Fort Lauderdale-ben

A Fort Lauderdale Open záró napja hozott egy világcsúcsot: Gretchen Walsh 100 pillangón saját, tavaly elért 54.60-as eredményét adta át a múltnak, magyar idő szerint szombaton éjjel 54.33 másodperc alatt „száguldott” végig a 100 méteren, ezzel ezen a távon a történelem 12 (!) legjobb eredménye a nevéhez fűződik (a svéd Sarah Sjöströmé a 13. idő – 55.48).

A férfiak hasonló számában nem történt semmiféle csúcsdöntés, mi több, még a világ idei legjobbját sem írta felül senki, ezt már csak azért is érdemes hangsúlyozni, mert azt Milák Kristóf tartja (50.22). Fort Lauderdale-ben ezen a távon a kanadai Ilya Kharun 50.87-tel nyert.

Kós Hubert, akárcsak az előző két napon, ezúttal is két számot vállalt: 100 háton több, mint két másodperces előnnyel nyert (53.12), a nők hasonló számában az amerikai Regan Smith a világ idei legjobbjával győzött (57.49).

A nap végén Kós Hubert 200 vegyesen is ott volt a döntőben, mégpedig texasi csapattársaival, a francia Léon Marchand-nal és az amerikai Carson Fosterral – Marchand nem sokkal előtte megnyerte a 200 mellet (2:09.04), de itt is a legjobbnak bizonyult (1:57.28), a második helyen Kós és Foster osztozott (1:57.95).