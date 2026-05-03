Nemzeti Sportrádió

Kós 100 háton nyert, Gretchen Walsh világcsúcsot úszott 100 pillangón Fort Lauderdale-ben

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.05.03. 07:40
null
Kós Hubert (Fotó: Getty Images)
Címkék
úszás Gretchen Walsh Kós Hubert Fort Lauderdale
Kós Hubert az 50 és a 200 hát után százon is győzött Fort Lauderdale-ben (200 vegyesen második lett), ahol a verseny utolsó napján született egy világrekord is, mégpedig Gretchen Walsh révén 100 pillangón (54.33).

A Fort Lauderdale Open záró napja hozott egy világcsúcsot: Gretchen Walsh 100 pillangón saját, tavaly elért 54.60-as eredményét adta át a múltnak, magyar idő szerint szombaton éjjel 54.33 másodperc alatt „száguldott” végig a 100 méteren, ezzel ezen a távon a történelem 12 (!) legjobb eredménye a nevéhez fűződik (a svéd Sarah Sjöströmé a 13. idő – 55.48). 

China Open Swimming Championship - Day 3
Gretchen Walsh (Fotó: Getty Images)

A férfiak hasonló számában nem történt semmiféle csúcsdöntés, mi több, még a világ idei legjobbját sem írta felül senki, ezt már csak azért is érdemes hangsúlyozni, mert azt Milák Kristóf tartja (50.22). Fort Lauderdale-ben ezen a távon a kanadai Ilya Kharun 50.87-tel nyert. 

Kós Hubert, akárcsak az előző két napon, ezúttal is két számot vállalt: 100 háton több, mint két másodperces előnnyel nyert (53.12), a nők hasonló számában az amerikai Regan Smith a világ idei legjobbjával győzött (57.49).

Léon Marchand (Fotó: Getty Images)

A nap végén Kós Hubert 200 vegyesen is ott volt a döntőben, mégpedig texasi csapattársaival, a francia Léon Marchand-nal és az amerikai Carson Fosterral – Marchand nem sokkal előtte megnyerte a 200 mellet (2:09.04), de itt is a legjobbnak bizonyult (1:57.28), a második helyen Kós és Foster osztozott (1:57.95).

 

úszás Gretchen Walsh Kós Hubert Fort Lauderdale
Legfrissebb hírek

Úszás: Kós Hubert 200 háton meggyőző fölénnyel nyert Fort Lauderdale-ben

Úszás
Tegnap, 7:44

Úszás: Pádár Nikolett Eb-szintet úszott 400 gyorson

Úszás
2026.05.01. 14:28

Úszás: Kós Hubert nyerte az 50 hátat Fort Lauderdale-ben

Úszás
2026.05.01. 09:00

Úszás: nyílt vízi ifisikerek Ibizán

Utánpótlássport
2026.04.28. 18:03

Betlehem Dávid aranyérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

Úszás
2026.04.24. 14:29

Jackl Vivien: megvan a harmadik Eb-szint; Milák Kristóf: 100 pillangón a világ idei legjobbja

Úszás
2026.04.19. 20:19

Milák Kristóf megvédte címét 100 gyorson

Úszás
2026.04.16. 20:45

Úszás: Kokas Fanni bravúrjával kezdődött

Utánpótlássport
2026.04.15. 20:07
Ezek is érdekelhetik