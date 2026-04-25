Videó: Kovács Bendegúz szerezte az AZ II második gólját, de az elsőben is szerepet játszott

Kovács az első gólban is fontos szerepet játszott, ugyanis az ő lövési kísérletét blokkolták a védők, és a lepattantót váltotta gólra a csapattárs. A magyar csatár a holland másodosztályban a 14. meccsén a nyolcadik gólját szerezte, ebben az idényben, a korosztályos meccsekkel együtt pedig 41 tétmérkőzésen 33 gól a mérlege.

KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLJA A RODA ELLEN

A lengyel élvonalban Szabó Levente kezdő volt a Zaglebie Lubinban, ám csapata hazai pályán maradt pont nélkül.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

AZ II– Roda 2–0

AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 49. percben gólt szerzett, a 62. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Termalica Nieciecza 1–2

Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 77. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Union Berlin 3–1

Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést

Union: Schäfer András kezdett, a 83. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Hermannstadt–Csíkszereda 0–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kispados volt, nem cserélték be, Eppel Márton kezdett, a 80. percben lecserélték, Hegedűs János kispados volt, Kleinheisler László sérült, Nagy Zoárd a 80. percben állt be csereként, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs a szünetben állt be, Tajti Mátyás a 70. percben állt be, Végh Bence kezdett, a 70. percben lecserélték.