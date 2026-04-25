Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–DVTK 1–1

Videó: Kovács Bendegúz szerezte az AZ II második gólját, de az elsőben is szerepet játszott

2026.04.25. 07:57
Kovács Bendegúz (jobbra) eredményes volt a Roda ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kovács Bendegúz góllal járult hozzá az AZ Alkmaar második csapatának győzelméhez a Roda ellen a holland labdarúgó-bajnokság másodosztályának 38. fordulójában.

Javítani tudott a Jong AZ, ugyanis az alkmaariak második csapata három vereség után gazdagodott újra három ponttal.

Kovács Bendegúz egy nappal azután, hogy az AZ első csapatában csereként bemutatkozott a holland élvonalban a Roda elleni másodosztályú meccsen kezdett, és ő szerezte együttese második gólját a 49. percben: a kapusról kipattanó labdát passzolta a kapuba közvetlen közelről. A magyar támadót a 62. percben hívta le a pályáról az edzője. 

Légiósok
2026.04.23. 21:38

Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalban

A 19 éves támadó csereként pályára lépve jutott szóhoz az AZ Alkmaarban.

Kovács az első gólban is fontos szerepet játszott, ugyanis az ő lövési kísérletét blokkolták a védők, és a lepattantót váltotta gólra a csapattárs. A magyar csatár a holland másodosztályban a 14. meccsén  a nyolcadik gólját szerezte, ebben az idényben, a korosztályos meccsekkel együtt pedig 41 tétmérkőzésen 33 gól a mérlege.

KOVÁCS BENDEGÚZ GÓLJA A RODA ELLEN 

 

A lengyel élvonalban Szabó Levente kezdő volt a Zaglebie Lubinban, ám csapata hazai pályán maradt pont nélkül.

HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II– Roda 2–0
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 49. percben gólt szerzett, a 62. percben lecserélték.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Termalica Nieciecza 1–2
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 77. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Union Berlin 3–1
Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést
UnionSchäfer András kezdett, a 83. percben lecserélték.

ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Hermannstadt–Csíkszereda 0–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kispados volt, nem cserélték be, Eppel Márton kezdett, a 80. percben lecserélték, Hegedűs János kispados volt, Kleinheisler László sérült, Nagy Zoárd a 80. percben állt be csereként, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szalay Szabolcs a szünetben állt be, Tajti Mátyás a 70. percben állt be, Végh Bence kezdett, a 70. percben lecserélték.

 

