Nemzeti Sportrádió

Serena Williams győzelemmel tért vissza

2026.06.09. 21:14
Fotó: Getty Images
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Serena Williams Victoria Mboko London
Győzelemmel tért vissza minden idők egyik legjobb női teniszezője, Serena Williams, aki kedden a kanadai Victoria Mboko oldalán két játszmában múlta felül a harmadik kiemelt Nicole Melichar-Martinez, Erin Routliffe duót a londoni füves pályás női torna első fordulójában.

Ha csak párosban is, de visszatért a teniszpályára Serena Williams.  A 44 esztendős, legendás amerikai játékos 2022 szeptembere után lépett újra pályára és az egyéni világranglistán kilencedik, 19 éves partnerével jó teljesítményt nyújtott a Queen's Clubban zajló torna nyolcaddöntőjében.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Williams a meccsen erőteljesen teniszezett, nem egyszer közel 200 kilométeres óránkénti sebességgel szervált és az ő adogatásai zárták le telt ház előtt zajlott, másfél órás összecsapást (7:6, 6:2). A negyeddöntőben a Leylah Fernandez, Laura Siegemund kanadai, német páros vár Williamsre és Mbokóra.

ATP ÉS WTA 500-AS TORNA, LONDON
NŐI PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
Mboko, S. Williams (kanadai, amerikai)–Melichar-Martinez, Erin Routliffe (amerikai, új-zélandi, 3.) 7:6 (7–2), 6:2

 

Serena Williams Victoria Mboko London
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