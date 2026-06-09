Serena Williams győzelemmel tért vissza

Ha csak párosban is, de visszatért a teniszpályára Serena Williams. A 44 esztendős, legendás amerikai játékos 2022 szeptembere után lépett újra pályára és az egyéni világranglistán kilencedik, 19 éves partnerével jó teljesítményt nyújtott a Queen's Clubban zajló torna nyolcaddöntőjében.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Williams a meccsen erőteljesen teniszezett, nem egyszer közel 200 kilométeres óránkénti sebességgel szervált és az ő adogatásai zárták le telt ház előtt zajlott, másfél órás összecsapást (7:6, 6:2). A negyeddöntőben a Leylah Fernandez, Laura Siegemund kanadai, német páros vár Williamsre és Mbokóra.

ATP ÉS WTA 500-AS TORNA, LONDON

NŐI PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ

Mboko, S. Williams (kanadai, amerikai)–Melichar-Martinez, Erin Routliffe (amerikai, új-zélandi, 3.) 7:6 (7–2), 6:2