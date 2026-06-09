Fölényes győzelemmel zárt a magyar válogatott a női labdarúgó-vb-selejtezőben

A második félidőben az 55. percben a semmiből szerzett szépítő találatot a vendégcsapat, jobboldali szögletet követően Da Cruz hét méterről fejelt a bal felső sarokba. (3–1), de nem kellett sokat várni az újabb magyar gólra, ekkor Fenyvesi Talált a vendégek kapujába. Ezt követően ismét magához ragadta a kezdeményezést a magyar csapat, és a 66. percben a mérkőzés legszebb jelenetét láthatták a nézők, Kaják az alapvonal közeléből kapu elő passzolta labdát, Pusztai pedig a rövid saroknál, sarokkal próbálta a kapuba juttatni, de a labda centiméterekkel kerülte el a vendégek hálóját. Újabb három perc telt el, amikor Fenyvesi Evelin érkezett egy baloldalról kapu elé érkező labdára és a jobb sarokba lőtt (5–1). És még nem volt vége, ugyanis a csereként beállt Pusztai Sára a 89. percben a kapu elé érkező labdát bombázta nyolc méterről a vendégek hálójába (6–1).

A három perc hosszabbítás alatt már nem történt változás, így a csapat végeredményben öt győzelemmel és egy döntetlennel 21–2-es gólkülönbséggel, 16 ponttal zárta a C-csoportot és várhatja a júniusi sorsolást a jövő évi világbajnokságra.

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Magyarország–Andorra 6–1 (3–0)

ILLOVSZKY RUDOLF STADION, 400 néző. Vezette: Melek Dakan (török)

MAGYARORSZÁG: Bíró B – Nagy Virág, Kovács L, Savanya, Palakovics – Fenyvesi, Csiszár H. (Pusztai, 62.) Csiki A. (Csányi, 62.) – Nagy Viktória (Vincze B., a szünetben), Nagy Vanessza (Pápai, 62.), Kaján (Zeller, 79.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra

ANDORRA: Babot (Osório, 72.) – Sin (Noles, a szünetben), Rosas, Sole – Pernia (Lluch, 65.), Marques, Correia (Duro, 65.), Izquierdo, Da Cruz – Ruzafa (Gil, 82.), Morato. Szövetségi kapitány: Garcia Panadero

Gólszerző: Nagy Viktória (1–0) a 3., Kaján (2–0) a 39., Nagy Vanessza (3–0) a 41., Da Cruz (3–1) az 55., Fenyvesi E. (4–1) az 57., Fenyvesi E. (5–1) a 69., Pusztai (6–1) 89. percben

MESTERMÉRLEG

Szarvas Alexandra: – Gyorsan megszereztük a vezetést, utána azonban egy kicsit belassult a játékunk. A szünetben megbeszéltük, hogy váltsuk sebességet. Így lett a vége hat–egy. Júniusban lesz sorsolás, az őszi selejtezőkre, de azt kértem, hogy előbb ezt a mérkőzést nyerjük meg. Nyilván erős ellenfélre számítok a továbbiakban. Most hosszú pihenőnk lesz, de olyan állapotban fognak visszatérni a játékosok, hogy bizakodva várhassuk a találkozókat. Bízom a csapatban rengeteget tettek bele a lányok az elmúlt hónapokban, lépésről-lépésre haladtunk, és taktikailag is sokat fejlődtünk, de én azt mondom, hogy a mi erőnk elsősorban a csapatszellemben van.

A csoport végeredménye: 1. (továbbjutott) Magyarország 16 pont, 2. Azerbajdzsán 12, 3. Észak-Macedónia 6, 4. Andorra 1