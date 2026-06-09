Schäfer András: Nehéz értékelni, gyenge teljesítményt nyújtottunk az első félidőben

„Nehéz értékelni a mérkőzést, nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, különösen az első félidőben. Az idény utolsó meccse volt, megfordítottuk a másodikban, s akkor már hellyel-közzel jó játékot is mutattunk. Annak külön örülök, hogy a fiatal srácok, akik bejöttek, akik debütáltak, akikre a jövőben tudunk számítani, megmutatták, hogy a cserék el tudják dönteni a mérkőzést, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb kezdőjátékosok lesz belőlük. A gólomnál a csapattársak meglepődtek, ami kicsit bántó volt, de ilyen amikor jól találom el, csak sajnos ritkán sikerül” – kezdte értékelését Schäfer András, aki óriási bombagólja ellenére is kritikus maradt a mérkőzés elején mutatott teljesítmény miatt.

„Válogatott mezben nem lehet olyan teljesítményt nyújtani, amit az első félidőben mutattunk. Ez az élettelen játék, olyan elemekkel, hogy... Nem akarok vulgáris szavakat használni, de ezt így, ebben a mezben nem lehet. Remélem, ez legalább a félidőben mindenkinek világossá vált. Akármikor, akárki az ellenfél, lehet az utolsó utáni meccs, lehet valakinek az utolsó meccse a karrierjében, de így nem lehet játszani. Egész héten arról beszéltünk, hogy az elmúlt mérkőzéseken, főleg a meccsek második felében, a hetvenedik perc után kezdtünk lejtmenetbe kerülni, és akkor veszítettük el a találkozókat. Most, akik csereként beálltak, teljesen megváltoztatták a játék képét. Mi is reagáltunk, de ki kell emelni Szűcs Tamást, Tóth Rajmundot és Lukács Dánielt is, mert szerintem ma ők voltak a nyerőemberek.”

A pénteki, finnek elleni és a keddi, kazahok elleni két válogatott mérkőzésen összesen négy kapus védte a válogatott kapuját – előbb a nemzeti csapattól búcsúzó Szappanos Péter után Yaakobishvili Áron debütált, majd a kazahok ellen Tóth Balázs után Pécsi Ármin mutatkozott be. Utóbbi beszélt az első válogatott mérkőzés nyújtotta élményről.

„Valahogy így képzeltem el. Örülök, hogy a csapat nyert, mert elég nehezen kezdődött a mérkőzés. Úgy éreztem magam, mintha nem is egy új helyzetben lennék, a légkör és a csapat miatt is. Ami a szakmai részét illeti, mire pályára kerültem, addigra megváltozott a meccs képe, nagyon nem is kellett játékba avatkoznom. Már a mi kezünkben volt a meccs ellenőrzésünk alatt tartottuk a meccset. Schäfer meg valami elképesztően hatalmas gólt rúgott, a kapuból látni és átélni valami egészen különleges élményt jelentett. Ha az elmúlt idényemet akarom értékelni, akkor azt mondhatom, hogy ezért dolgoztam az elmúlt hónapokban. Most majd jön egy kis pihenés, de már most tudom, hogy hatalmas lendületet és motivációt ad majd a jövőre nézve, hogy a válogatott kereténél maradjak, és tovább növeljem a meccseim számát” – mondta Pécsi Ármin.

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VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov

Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

Kiállítva: Szamorodov (63.)