Ladislav Krejcí „nyugdíjazta” Tomás Rosicky dupláját

A 2006-es világbajnokságon Csehország az Egyesült Államok 3–0-s legyőzése után Ghánától, majd az olazoktól is 2–0-ra kikapott, vagyis az első fordulóban, éppen ma 20 éve, június 12-én szerzett 3 góljuk után többet nem találtak be. Az első gólt Jan Koller szerezte, a folytatásban pedig Tomás Rosicky duplázott, így a pályafutása nagy részét a Borussia Dortmundban, majd az Arsenalban töltő üvegtérdűként ismert középpályásé volt a mai napig az utolsó cseh-vb gól.

A MAI NAPIG UTOLSÓ CSEH VB-GÓLOK

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG 2–1 (0–0)

Guadalajara, Guadalajara Stadion, 44 985 néző. Vezette: Amin Omar (egyiptomi)

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom (Kim Dzsin Gju, 84.), Pek Szung Ho (Pak Dzsin Szop, 84.), I Te Szok (Om Dzsi Szung, 69.) – I Kang In, I Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 62.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 69.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 84.), Zeleny – Sulc (Hlozek, 64.), Provod (Sadílek, 64.) – Schick (Chory, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Gólszerző: Hvang In Bom (67.), O Hjon Gju (80.), ill. Krejcí (59.)

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