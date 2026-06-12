Ami Szonnak nem ment, Hvang In Bomnak igen – Dél-Korea hátrányból felállva darálta be a cseheket

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG 2–1 (0–0)

Guadalajara, Guadalajara Stadion, 44 985 néző. Vezette: Amin Omar (egyiptomi)

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom (Kim Dzsin Gju, 84.), Pek Szung Ho (Pak Dzsin Szop, 84.), I Te Szok (Om Dzsi Szung, 69.) – I Kang In, I Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 62.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 69.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 84.), Zeleny – Sulc (Hlozek, 64.), Provod (Sadílek, 64.) – Schick (Chory, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Gólszerző: Hvang In Bom (67.), O Hjon Gju (80.), ill. Krejcí (59.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Telt ház ugyan nem volt, de így is sok néző gyűlt össze a közel ötvenezer fő befogadására alkalmas Guadalajara Stadionban (a hivatalos adatok szerint kb. 95 százalékos volt az aréna kihasználtsága – a szerk.), ahol az 1986 óta minden világbajnokságra kijutó Dél-Korea a viadalra húsz éves szünet után visszatérő csehekkel csapott össze.

A két fél alapjátéka ugyan merőben más játékelemre helyezte a hangsúlyt (a koreaiak a gyors átmenetekre, míg a csehek a fizikai fölényre és a pontrúgásokra építettek), de az mindkét csapatban közös volt, hogy előszeretettel adta át a kezdeményezést az ellenfélnek. Emiatt egy darabig csak keresték egymáson a fogást a felek, de az első percek után az ázsiai együttes ragadta magához a kezdeményezést. A 14. percben I Kang In vette célba távolról a kaput, de ballábas, csavarodó lövését Kovár védeni tudta.

Ezt követően a csehek pillanatai következtek, de Miroslav Koubek fiai hiába kerültek többször is veszélyesen közel a kapuhoz, Kim Szung Gjunak nem kellett védenie. A félidő hajrájában Szon Hung Min előtt két helyzet is adódott, de a veterán klasszis nem tudta bevenni a cseh kaput.

A fordulás után is Hong Mjung Bo gárdája volt veszélyesebb, a 49. percben Hvang In Bom lövése, majd I Dsze Szung ismétlése is elakadt a kapusban. Hat perccel később újfent Szon lábában volt a vezető gól, de a Los Angelesben légióskodó egykori Tottenham-ikon ordító helyzetben lőtt Kovárba. A kihagyott ziccereket pedig – ahogyan a futballközhely is mondja – góllal büntették a csehek: Coufal hosszú bedobását Ladislav Krejcí bólintotta az ötösről a kapuba, így az európai csapat első kaput eltaláló lövését gólra váltotta.

A koreaiak válaszára nem kellett sokáig várni, a 67. percben I Kang In jó ütemben indította a védők által üresen hagyott Hvang In Bomot, aki egy csellel Hranácot és a kapujából kirontó Kovárt is elfektette, majd a bal alsó sarokba nyeste a labdát.

A mérkőzés utolsó negyedórájába lépve elsült a csehek kedvence fegyvere egy szabadrúgás képében, de hiába váltotta gólra Sadílek beadását Soucek, a partjelző beintette a lest – jogosan. Röpke három perccel később pedig már a mexikói közönség támogatását is élvező koreaiak ünnepeltek: a gólszerző Hvang In Bom robogott el a jobb oldalon, centerezésére O Hjon Gju érkezett, s a labdába ugyan beleért Kovár, de a kapott gólt nem tudta megakadályozni.

Ezzel nem volt vége az izgalmaknak, a 82. percben ugyanis Hlozek lábában volt az egyenlítés, de Kim Szung Gju a gólvonalról kanalazta ki a hat méterről megeresztett lövést. A cseheknek a ráadásban is volt esélyük a pontszerzésre, de Sadílek távoli löketét Kim Szung Gju fogta. A maradék néhány percben több gól nem esett – a meccs végére 1.84-es xG-t összeszorgoskodó Dél-Korea (dacára annak, hogy a helyzetkihasználáson még van mit csiszolni) teljesen megérdemelten nyert, s a társházigazda Mexikóval meccselhet a csoportelsőségért a következő fordulóban, míg Csehország Dél-Afrika ellen javíthat. 2–1

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