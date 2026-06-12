Nemzeti Sportrádió

VÉGE!

Vb: Dél-Korea–Csehország 2–1

Egy világcsúcs máris másodszor dől meg ezen a tornán

H. Á.H. Á.
2026.06.12. 04:38
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Jelenleg Koubek a legidősebb kapitány (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Miroslav Koubek foci vb 2026 Dick Advocaat Hugo Broos szövetségi kapitány
Noha még csak a második mérkőzés kezdődött ezen a világbajnokságon, egy rekord már másodszor dől meg a tornán: Dél-Korea ellen a csehek szövetségi kapitánya, a 74 éves Miroslav Koubek lett ugyanis a legidősebb szövetségi kapitány, aki egy válogatott kispadján ülhetett világbajnokságon, s ezzel a nála fél évvel fiatalabb, dél-afrikai kispadon ülő Hugo Broos, a nyitómeccsen felállított csúcsát adta át a múltnak.

Az 1950. szeptember 1-én született Koubek a nála hét hónappal fiatalabb Hugo Broos rekordját adta át a múltnak, aki a csütörtöki nyitómeccsen lett a legidősebb vb-meccsen dirigáló szövetségi kapitány. A Dél-Afrikát irányító belga tréner a görögöket a 2010-es vébén, 71 évesen vezető Otto Rehhagel csúcsát nyugdíjazta.

Vasárnap este héttől pedig jön a Németország–Curacao találkozó, ahol a karibiak kispadján ülő Dick Advocaat átveszi az első helyet cseh kollégájától. A válogatott élére május közepén visszatérő holland mester majdnem három évet ver Koubekre, hiszen 1947. szeptember 27-én látta meg a napvilágot, azaz 78 éves.

 

vb 2026 Miroslav Koubek foci vb 2026 Dick Advocaat Hugo Broos szövetségi kapitány
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