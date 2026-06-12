Egy világcsúcs máris másodszor dől meg ezen a tornán

Az 1950. szeptember 1-én született Koubek a nála hét hónappal fiatalabb Hugo Broos rekordját adta át a múltnak, aki a csütörtöki nyitómeccsen lett a legidősebb vb-meccsen dirigáló szövetségi kapitány. A Dél-Afrikát irányító belga tréner a görögöket a 2010-es vébén, 71 évesen vezető Otto Rehhagel csúcsát nyugdíjazta.

Vasárnap este héttől pedig jön a Németország–Curacao találkozó, ahol a karibiak kispadján ülő Dick Advocaat átveszi az első helyet cseh kollégájától. A válogatott élére május közepén visszatérő holland mester majdnem három évet ver Koubekre, hiszen 1947. szeptember 27-én látta meg a napvilágot, azaz 78 éves.