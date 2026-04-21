Mennyire áll közel Pécsi Ármin a liverpooli bemutatkozáshoz?

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.04.21. 09:40
null
Pécsi Ármint nemrég a Sevillával boronálták össze a spanyol sajtóban (Fotó: Getty Images)
A rutinos Alisson Becker sérülése miatt Giorgi Mamardasvili lenne Arne Slot vezetőedző választása akkor, amikor összeállítja a Liverpool FC kezdőcsapatát, csakhogy már a grúz válogatott kapus sincs megfelelő állapotban. De mit jelent mindez Pécsi Ármin szempontjából?

Pécsi Ármin – akit a Liverpool FC tavaly nyáron szerzett meg a Puskás Akadémiától – elsősorban a „vörösök” U21-es csapatát erősíti, de a felnőtteknél is volt már kerettag a Premier League-ben és az angol Ligakupában is. Legutóbb a városi rivális Everton otthonában ülhetett le a kispadra.

A magyar kapustehetség ezzel együtt a bajnokságban nem állt közel ahhoz, hogy bemutatkozzon Arne Slot csapatában, hiszen a cserék között is mindig volt valaki, aki papíron előtte állt a sorban: Alisson Becker távollétében Giorgi Mamardasvili szerepelt a kezdőben, a kispadon pedig Freddie Woodman jelentette a B-opciót, így Pécsivel harmadik lehetőségként számoltak, tehát a beállására csak kevés esély mutatkozott.

Ezen a hétvégén viszont más lehet a helyzet: a legutóbbi fordulóban sérülés miatt lecserélt Mamardasvili ugyan jelezte, hogy minden rendben van vele, az angol sajtó szerint a Crystal Palace ellen még nem lesz bevethető – Alisson pedig az idény legvégén térhet vissza. Ennek ismeretében Woodman védheti a liverpooliak kapuját, így Pécsi második számú kapussá léphet elő a hétvégén.

2026.04.16. 14:13

Összefoglalva: bár nem túl elegáns és sportszerű ennek a gondolata, a valóság az, hogy a 21 éves Pécsi egy kiállításnyira vagy egy sérülésnyire lehet attól, hogy szombaton debütáljon a Liverpool felnőttcsapatában. Ez a szituáció egyszer már előállt, mégpedig tavaly októberben a Ligakupában – érdekesség, hogy akkor szintén a Palace látogatott az Anfieldbe.

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Április 25., szombat
16.00: Liverpool FC–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

kapus Pécsi Ármin Giorgi Mamardasvili Freddie Woodman Alisson Becker Liverpool FC
