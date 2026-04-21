Mennyire áll közel Pécsi Ármin a liverpooli bemutatkozáshoz?
Pécsi Ármin – akit a Liverpool FC tavaly nyáron szerzett meg a Puskás Akadémiától – elsősorban a „vörösök” U21-es csapatát erősíti, de a felnőtteknél is volt már kerettag a Premier League-ben és az angol Ligakupában is. Legutóbb a városi rivális Everton otthonában ülhetett le a kispadra.
A magyar kapustehetség ezzel együtt a bajnokságban nem állt közel ahhoz, hogy bemutatkozzon Arne Slot csapatában, hiszen a cserék között is mindig volt valaki, aki papíron előtte állt a sorban: Alisson Becker távollétében Giorgi Mamardasvili szerepelt a kezdőben, a kispadon pedig Freddie Woodman jelentette a B-opciót, így Pécsivel harmadik lehetőségként számoltak, tehát a beállására csak kevés esély mutatkozott.
Ezen a hétvégén viszont más lehet a helyzet: a legutóbbi fordulóban sérülés miatt lecserélt Mamardasvili ugyan jelezte, hogy minden rendben van vele, az angol sajtó szerint a Crystal Palace ellen még nem lesz bevethető – Alisson pedig az idény legvégén térhet vissza. Ennek ismeretében Woodman védheti a liverpooliak kapuját, így Pécsi második számú kapussá léphet elő a hétvégén.
Összefoglalva: bár nem túl elegáns és sportszerű ennek a gondolata, a valóság az, hogy a 21 éves Pécsi egy kiállításnyira vagy egy sérülésnyire lehet attól, hogy szombaton debütáljon a Liverpool felnőttcsapatában. Ez a szituáció egyszer már előállt, mégpedig tavaly októberben a Ligakupában – érdekesség, hogy akkor szintén a Palace látogatott az Anfieldbe.
Liverpool FC–Crystal Palace