Mennyire áll közel Pécsi Ármin a liverpooli bemutatkozáshoz?

Pécsi Ármin – akit a Liverpool FC tavaly nyáron szerzett meg a Puskás Akadémiától – elsősorban a „vörösök” U21-es csapatát erősíti, de a felnőtteknél is volt már kerettag a Premier League-ben és az angol Ligakupában is. Legutóbb a városi rivális Everton otthonában ülhetett le a kispadra.

A magyar kapustehetség ezzel együtt a bajnokságban nem állt közel ahhoz, hogy bemutatkozzon Arne Slot csapatában, hiszen a cserék között is mindig volt valaki, aki papíron előtte állt a sorban: Alisson Becker távollétében Giorgi Mamardasvili szerepelt a kezdőben, a kispadon pedig Freddie Woodman jelentette a B-opciót, így Pécsivel harmadik lehetőségként számoltak, tehát a beállására csak kevés esély mutatkozott.

Ezen a hétvégén viszont más lehet a helyzet: a legutóbbi fordulóban sérülés miatt lecserélt Mamardasvili ugyan jelezte, hogy minden rendben van vele, az angol sajtó szerint a Crystal Palace ellen még nem lesz bevethető – Alisson pedig az idény legvégén térhet vissza. Ennek ismeretében Woodman védheti a liverpooliak kapuját, így Pécsi második számú kapussá léphet elő a hétvégén.