Nemzeti Sportrádió

Tenisz: világsztárok és 90 év feletti magyar érmesek a budapesti Masters Eb-n

R. D. P.R. D. P.
2026.06.05. 15:47
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Vizi E. Szilveszter (Fotó: Magyar Tenisz-szövetség)
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tenisz Masters Európa-bajnokság Vizi E. Szilveszter Paul Haarhuis
Továbbra is zajlik Budapesten, a Nemzeti Edzésközpontban a Masters Európa-bajnokság, amelyen a kontinens szenior teniszezői mérik össze tudásukat a különböző korosztályokban. A verseny különlegességét jól mutatja, hogy a mezőnyben egykori világklasszisok és 90 év feletti játékosok egyaránt pályára lépnek.

Az első eredményhirdetésen már magyar sikernek is örülhettek a hazai szurkolók: a 90+ kategóriában Vizi E. Szilveszter ezüstérmet szerzett. A döntőben a román színekben versenyző Szakács Imre ellen játszott, ám 4:6, 2:1-es állásnál sérülés miatt kénytelen volt feladni a mérkőzést. Ugyanebben a korosztályban Judik Zoltán a harmadik helyen végzett, így két magyar is dobogóra állhatott a legidősebbek versenyében.

A budapesti Európa-bajnokság nemcsak a veterán sportolók teljesítménye miatt figyelemre méltó. A résztvevők között ott van Paul Haarhuis is, aki párosban világelső volt, egyéniben pedig a 18. helyig jutott a világranglistán. A holland teniszező hat páros Grand Slam-trófeát nyert pályafutása során, és a 60. életévét betöltve is aktív versenyzőként szerepel a tornán.

A kontinens egyik legjelentősebb szenior teniszeseménye így egyszerre kínál lehetőséget arra, hogy egykori világklasszisokat láthassanak a nézők, miközben olyan sportolók is példát mutatnak, akik még 90 éves kor felett is versenyben vannak az Európa-bajnoki érmekért.

 

tenisz Masters Európa-bajnokság Vizi E. Szilveszter Paul Haarhuis
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