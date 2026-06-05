MotoGP: Pedro Acosta négy tizeddel verte meg a mezőnyt

Az idény eddigi részében inkább az Aprilia volt erőfölényben, a Ducati és Marc Márquez az üldözőszerepét töltötte be, a spanyol címvédő ráadásul a franciaországi bukását követően műtétre és kihagyásra kényszerült, az előző fordulóban, Olaszországban tért vissza. Ebből a szempontból volt némileg meglepő, hogy a MotoGP Magyar Nagydíjának első szabadedzésén Márquez végzett a tabella élén, végig jó tempót tudott diktálni a tavalyi győztes. Ezzel szemben a két világbajnoki éllovas, Marco Bezzecchi, valamint Jorge Martín küszködtek, nem is tudtak a legjobb ötben végezni a délelőtti etapban.

Persze ez csak az első szabadedzés volt, a délutáni egyórás gyakorlásnak már valamilyen szinten tétje volt, hiszen az első tíz helyezett már biztosítja helyét a szombati időmérőn a Q2-ben. Ezúttal sem tétlenkedtek a versenyzők, szinte kivétel nélkül azonnal a pályára hajtottak. A körülményekben némi változás történt, hiszen felerősödött a szél a Balaton Park Circuiten, így ezzel is meg kellett küzdeniük a pilótáknak. Már az első tíz percben jobb köridők születtek, mint délelőtt, 1:38 elejét ostromolták a pályán lévők. Később már alá is benéztek, az edzés felénél Pedro Acosta a KTM-mel 1:37.419-et futott, ezzel bő négy tizedet vert az akkori második Marco Bezzecchire, később kettejük közé beférkőzött Márquez is.

Néhány csöndesebb perc után az utolsó negyedórára fordulva elkezdtek ismét felpörögni az események. Fermín Aldeguer az élmezőnybe ugrott, de Acosta is javítani tudott, a spanyol végül meg sem állt 1:36.827-ig, ő zárta élen az edzést. Mögötte több mint négy tizedes lyuk támadt, Fabio Di Giannantonio ért be másodiknak, őt Raúl Fernández követte. Rajtuk kívül Fermín Aldeguer, Ogura Ai, Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Diogo Moreira, Jorge Martín valamint Jack Miller fért be a legjobb tíz közé, így ők szombaton biztosan Q2-es szereplők az időmérő edzésen.

A MotoGP mezőnyének szombaton délelőtt a második szabadedzést, majd közvetlenül utána a kvalifikációt rendezik meg, délután pedig a sprintfutamon állnak rajthoz a pilóták.