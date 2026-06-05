A magyar válogatott hat gólt vágott a kabalababa kapujába – videók!

1938: A MAGYAROK ÉS A BRAZILOK IS HATOT VÁGTAK

A magyar csapat nem titkolta, hogy az aranyéremért érkezett Franciaországba, és a nagy fogadkozásokhoz méltó volt a bemutatkozás: hiába állt Mo Heng Tan kapus mögött egy játék kabalababa is a lelkes ellenfél kapujában, Dietz Károly csapata hat gólt rámolt be az első ázsiai vb-résztvevőnek, Holland-Indiának.

A Kohut Vilmos, Toldi Géza, Sárosi György (2) és Zsengellér Gyula (2) góljaival kiütéses magyar diadalt hozó reimsi mérkőzés a mai Indonézia világbajnoki szereplésének eddigi egyetlen emléke. Mint a mellékelt videóban a helyiek felidézik, akkoriban a futball a függetlenségi törekvések egyik kifejezője volt, így a vb-csapat kialakítása sem ment zökkenőmentesen, de végül az eredetileg csupa holland kerettag közé a legtehetségesebb indonéz labdarúgók is bekerülhettek – VIDEÓ ITT (angol nyelven)!

A tudósítók érdekességképpen megjegyezték, hogy mindkét csapatkapitány doktorátussal rendelkezett – Sárosi György jogász, a szemüvegben futballozó (!) Achmad Nawir orvos volt. VIDEÓ ITT!

Leónidas: a tehetséges utcagyerekből gólkirály, majd a biciklicsel feltalálója lett

A mieinken kívül csak a házigazda franciák jutottak tovább a rendes játékidőben, a játéknap további négy párharcában hosszabbításra került sor, Románia és Kuba között – nem kis meglepetésre! – nem is született döntés. A címvédő Olaszország és 1934-es döntőbeli ellenfele, Csehszlovákia kihasználta a ráadást, továbbjutott, és ugyanez az előmenetel jutott Brazília osztályrészéül – a vb-történelem talán legfordulatosabb meccsén!

Brazil részről a már az előző vb-n is gólt szerző csillag, Leónidas háromszor, a lengyelektől Ernest Wilimowski négyszer talált be a kapuba – a hosszabbításban a brazil csatár volt a jobb (2:1), csapata végül 6:5-re nyert. „Ne keressük tovább a harmadik világbajnokság attrakcióját, mert azt tegnap Strasbourg-ban megtaláltuk” – lelkendezett a másnapi francia tudósítás, megjegyezve ugyanakkor: a csodálatos brazil zsonglőrmutatványok egy igazán szervezetten játszó csapat ellen nem biztos, hogy eredményre vezetnek majd… VIDEÓ ITT!

Elméletileg kellett volna lennie egy hetedik mérkőzésnek is, csakhogy Ausztria a nagy háborúra készülődő német hadsereg bevonulása miatt – átmenetileg – megszűnt önállóan létezni (Anschluss), több osztrák játékos is a náci Németország válogatottjában játszott a vb-n. Az osztrák Wundermannschaftnak kisorsolt ellenfél, Svédország játék nélkül jutott tovább; az osztrák–svéd az egyetlen, politikai okokból elmaradt világbajnoki mérkőzés – legyen örök mementó az utókornak!

NYOLCADDÖNTŐ Le Havre Csehszlovákia–Hollandia 3:0, hosszabbítás után Reims Magyarország–Holland-India 6:0 Toulouse Kuba–Románia 3:3, hosszabbítás után Marseille Olaszország–Norvégia 2:1, hosszabbítás után Párizs Franciaország–Belgium 3:1 Strasbourg Brazília–Lengyelország 6:5, hosszabbítás után VB 1938, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 5.

Luis Fernandez egyenlít – a L'Équipe szerint vérbeli rangadó volt a szovjet–francia

1986: HÁROM MECCS, HAT GÓL – TESTVÉRIES LEOSZTÁSBAN

Hogy jobban kibontsuk a címet: három mérkőzés, három 1–1-es döntetlen. Az A- és a C-csoportban a két csoportfavorit ütközött meg egymással: Pueblában az olasz Alessandro Altobelli egy kezezésért befújt tizenegyesből szerzett korai vezető gólját argentin részről Diego Maradona válaszolta meg – a címvédő olaszok két mérkőzés után is nyeretlenek voltak. VIDEÓ ITT!

A „magyar divízió” leóni meccsén a szovjetek nem tudták megismételni a kárunkra „elkövetett” irapuatói mészárlást: a szovjet–francia mérkőzésen Rácz László elképesztő távoli bombájára (GÓLVIDEÓ ITT!) Luis Fernandez gyönyörű labdaátvétel után gyorsan megadta a feleletet, a mieink két riválisa veretlen maradt. VIDEÓ ITT!

A harmadik 1–1-nek csak a vb-n először pontot szerző dél-koreaiak örülhettek, a bolgárok inkább bosszankodtak, az olaszok elleni iksz után többre számítottak… VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Puebla Olaszország–Argentína 1–1 Mexikóváros Dél-Korea–Bulgária 1–1 León Franciaország–Szovjetunió 1–1 VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 5.

Vítor Baia ezt sem védhette – a portugál Público nem palástolta csalódottságát

2002: A JENKIK MEGTRÉFÁLTÁK A PORTUGÁLOKAT

A dél-koreaiak előző napi győzelme után – ugyancsak a D-csoportban – az amerikaiak is kifejtették a maguk véleményét „kik a kicsik, kik a nagyok” témában: legyőzték a Luís Figóval és az aranygeneráció többi tagjával felálló portugálokat! Már az első félidő derekán körvonalazódott a korszak világbajnokságainak egyik legnagyobb meglepetése: John O’Brien közeli találatával, Jorge Costa öngóljával és Brian McBride fejesével a 36. percben 3–0 volt a jenkiknek, és Portugália a villámgyors szépítés ellenére sem volt képes fordítani, de még csak egyenlíteni sem, noha Jeff Agoos egy látványos öngóllal is besegített… VIDEÓ ITT!

Az oroszok nem túl meggyőző játékkal verték meg Tunéziát (VIDEÓ ITT!), míg az E-csoportban érdekes meccsel kezdődött meg a vb második köre: Németország Miroslav Klose újabb fejes góljával célba vette az írek szívét, csakhogy a második félidőben nagyot fordult a meccs, és Oliver Kahn hiába mutatott be bravúrokat a német kapuban, Robbie Keane nem sokkal a lefújás előtt mattolta, és pontot mentett az első meccsükön is vert helyzetből ikszelő zöldeknek. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Szuvon Amerikai Egyesült Államok–Portugália 3–2 Ibaraki Németország–Írország 1–1 Kobe Oroszország–Tunézia 2–0 VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 5.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 23.: MAROKKÓ–HORVÁTORSZÁG 0–0. Az előző vb-ről ezüstéremmel hazautazó horvátok sokat birtokolták a labdát, nekik volt több gólszagú támadásuk, de annyi nem, hogy túljárjanak Jasszin Bunu kapus eszén. Marokkó inkább távoli lövésekkel próbálkozott, szintén eredménytelenül. Már ezen a meccsen is látszott, hogy Marokkó nemcsak a közönség fergeteges biztatására számíthat Katarban, hanem jóval szervezettebb futballra képes, mint azt sokan elképzelték. (Ez volt az egyetlen meccs a 2022-es vb-n, amelynek még Katarban megrendezték a visszavágóját is, azon már a bronzérem volt a tét.) VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)