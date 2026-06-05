Ezt szeretik poszttársukban és ezt tanulnák el a másiktól – egymásról kérdeztük Hatadou Sakót és Szemerey Zsófit

Egyikük hangos, a másik visszafogott. Az egyikük magas, a másik alacsony. Az egyikük tud főzni, a másiknak ugyanaz két napig tartana. A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője előtt kérdeztük egymásról a Győri Audi ETO két kapusát, Hatadu Sakót és Szemerey Zsófit.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MVM DOME

ELŐDÖNTŐ

Június 6., szombat

15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! HELYOSZTÓK

Június 7., vasárnap

15.00: a harmadik helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!