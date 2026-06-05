Nemzeti Sportrádió

Ezt szeretik poszttársukban és ezt tanulnák el a másiktól – egymásról kérdeztük Hatadou Sakót és Szemerey Zsófit

2026.06.05. 15:36
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Egymás ellentétei a győriek kapusai (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda Szemerey Zsófi női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Hatadou Sako
Egyikük hangos, a másik visszafogott. Az egyikük magas, a másik alacsony. Az egyikük tud főzni, a másiknak ugyanaz két napig tartana. A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője előtt kérdeztük egymásról a Győri Audi ETO két kapusát, Hatadu Sakót és Szemerey Zsófit.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MVM DOME
ELŐDÖNTŐ
Június 6., szombat
15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

HELYOSZTÓK
Június 7., vasárnap
15.00: a harmadik helyért  (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: döntő  (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

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