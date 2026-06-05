Faluvégi Dorottya lesz a Bukarest legnagyobb szurkolója a négyes döntőben

Faluvégi Dorottya egy évvel ezelőtt szenvedett keresztszalag-szakadást, majd a Ludwigsburg csődje után januárban csatlakozott a Bukaresthez, ám mérkőzést még nem játszott a CSM színeiben. A budapesti final fourra azonban elkísérte a román csapatot, így kíváncsiak voltunk rá, hogyan látja belülről a Bojana Popoviccsal felszálló ágra kerülő együttest.

VJAHIRVA ENNÉL NYUGODTABBAN NEM IS VÁRHATNÁ A HÉTVÉGÉT Anna VJAHIREVA, a Brest Bretagne jobbátlövője: – „Jól felkészültünk a hétvégére, ennél nyugodtabban nem is várhatnám a meccseket. Az elmúlt hetekben kicsit szenvedtünk a védekezésünkkel, de úgy gondolom, hogy sikerült rendbe raknunk a négyes döntőre. Ha ez valóban így van és a pályán is kijön, amit gyakoroltunk, akkor a Győr ellen döntő tényező lehet. Az erős kapusteljesítmény szintén kritikus pontja lesz az elődöntőnek. Egy final four előtt állunk, úgyhogy nem volt szükségem arra az extra motivációra, amit az jelent, hogy az utolsó meccseimet játszom a csapatomban, mielőtt Odensébe igazolok. Ebben az idényben többet voltam középen, de ez nem jelent nagy különbséget a jobbátlövőként rám osztott szerephez képest.”

„Bojanát pont olyannak ismertem meg, mint amilyennek kívülről elképzeltem. Szenvedélyes, lendületes, nagyon őszinte, kemény nő. Minden nap a szívét-lelkét kiteszi a csapatért. Nagyon vártam, hogy együtt dolgozzunk. Annak ellenére komoly figyelmet és támogatást kaptam tőle, hogy sokáig csak kívülről figyelhettem a többieket” – mondta lapunknak a margitszigeti csapathotelben Faluvégi, aki már teljes értékű edzésmunkát tud végezni.

A 28 éves jobbszélső hozzátette, a Bukarest védekezésének agresszivitása egyértelműen a montenegrói edzőnő filozófiáját követi. „Amikor még kívülről figyeltem a csapatot, egyből az tűnt fel, mindenki próbál faultolni, hogy megállítsa az ellenfelet – folytattam majd kitért a kiváló csapatszellemre. – Az edző mellett a lányok is sokat tesznek a csapategységért, hogy a sok különböző nemzetből érkező játékosok egy összetartó közösséggé formálódjanak. Mindig nagyra tartottam azt, aki ki meri mondani a bátor célkitűzését, a többi csapathoz hasonlóan mi is a végső győzelemért érkeztünk. Azt ígértem, hogy én leszek a csapat legnagyobb szurkolója, és ez így is lesz!”

Omoregie a pénteki sajtónapon (Fotó: Árvai Károly)

A nyáron a Ferencvároshoz igazoló Elizabeth Omoregie elárulta az Esbjerg elleni negyeddöntős párharcról, végig érezte, hogy tovább fognak jutni, és a társain is ezt a nyugodtságot érzékelte.

„Újra visszataláltunk az identitásunkhoz, amelyet kicsit elvesztettünk a megelőző időszakban, amikor saját magunkban is elkezdtünk kételkedni – mondta a bolgár, szlovén irányító-átlövő Popovics érkezéséről. – Bojanával újra magabiztosak lettünk, a taktikai utasítások mellett szabadságot is ad nekünk a pályán, azt szeretné, hogy élvezzük a játékot. Néha azt érzem, ő a nyolcadik játékosunk, csak éppen a mez hiányzik róla. Persze kemény is tud lenni, és mindig tudja, mikor kell beavatkoznia, és mit kell mondania nekünk.”

A Metz elleni szombati elődöntőről rendkívül izgatottan beszélt, a sorsolás után egyből elkezdték a felkészülést a franciákra, így mostanra jól kiismerték az ellenfelüket. Szerinte nem is annyira a Metzről fog szólni a mérkőzés, hanem hogy a CSM mennyire tudja kihozni magából, ami benne van. Szerinte a riválist nyomaszthatja, hogy az előző két final fourban nem tudott meccset nyerni, de emellett is látja azokat a pontokat a játékukban, amelyekre építhetnek.

Omoregie nyolc év után int búcsút a CSM-nek, ezért különleges akciót is indított a román szurkolóknak. „Ahogy elkezdtem összepakolni a cuccaimat a Budapestre költözéshez, összegyűjtöttem több használt mezemet, amelyet kiosztottam a szurkolók között. Sokat kaptam tőlük az évek során, szerettem volna valamit visszaadni belőle.”