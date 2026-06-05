Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda-vk: Zalánki Gergő is a bő keretben

2026.06.05. 15:43
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Zalánki Gergő (fekete sapkában) a 2024-es olimpia óta nem ugrott vízbe a a magyar válogatott színeiben (Fotó: Árvai Károly)
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Zalánki Gergő Varga Zsolt kerethirdetés magyar férfi vízilabda-válogatott
Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda-válogatott bő keretébe, amelyből kikerül a júliusi, Sydneyben sorra kerülő világkupa-döntőre utazó tizenöt fős csapat.

A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott Zalánki Gergő a 2024-es párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban, ám most bekerült az ausztráliai világkupa-döntőre készülő magyar férfi vízilabda-válogatott keretében.

A hazai szövetség pénteki beszámolója szerint mivel sokan a Bajnokok Ligája jövő heti négyes döntőjére készülnek, ezért az első három hétben olyan játékosokkal zajlik majd a felkészülés, akik már befejezték a szezont. A teljes keret június 29-én találkozik először.

„Mint mindig, a játékosok kiválasztása most is egyetlen célnak van alárendelve, hogy a legjobb tizenhárom utazhasson majd a Los Angeles-i olimpiára – közölte Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Minden arról szól, hogy az összes játékos, aki szóba jöhet a 2028-as csapatkijelölésnél, a lehető legjobb állapotban legyen azon a nyáron. Azaz ha valakit pihentetünk most az idősebbek közül, azért tesszük, hogy jövőre a budapesti világbajnokságon és két év múlva még mindig csúcsformában lehessen. Ha valakit építünk a fiatalok közül, vagy külön munkát végez, az azért történik, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen el a legfontosabb fázisba, amikor az olimpiai tizenháromról kell döntenünk.”

A felkészülési programban a július első hétvégjén esedékes OTP-kupa a legfontosabb hazai állomás, ekkor Hollandiával, Szerbiával és Georgiával mérkőzik meg az együttes. A vk-ra kijelölt csapat aztán július 12-én utazik el, és a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július 15. és 18. között, ahol az ausztrálokkal, a görögökkel, a japánokkal és a montenegróiakkal találkozik.

Sydneyben július 23-án játssza az első vk-meccset a válogatott: a negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél magyar idő szerint 12.15-től.

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC) Vogel Soma (Ferencváros)
Mezőnyjátékosok: Burián Gergely (CN Barceloneta – Spanyolország), Dala Máté (Vasas), Ekler Bendegúz (Honvéd), Fekete Gergő (Ferencváros), Jansik Szilárd (Ferencváros), Kovács Péter (BVSC), Leinweber Olivér (RN Savona – Olaszország), Lugosi Csongor (Ferencváros), Manhercz Krisztián (Ferencváros), Nagy Ádám (CN Marseille – Franciaország), Nagy Ákos (Ferencváros), Német Toni (Jadran Split – Horvátország), Simon Henrik (Honvéd), Szalai Péter (Vasas), Szépfalvi Gergely (Honvéd), Tátrai Dávid (BVSC), Varga Vince (Ferencváros), Vigvári Vendel (Ferencváros), Vigvári Vince (CN Barceloneta – Spanyolország), Vismeg Zsombor (Ferencváros), Zalánki Gergő (Olimpiakosz – Görögország)
Kereten kívüli meghívott: Dámosy Kristóf (KSI)

 

Zalánki Gergő Varga Zsolt kerethirdetés magyar férfi vízilabda-válogatott
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