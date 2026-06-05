NB I: távozót jelentett be a Nyíregyháza – hivatalos
Változás következik a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus keretében: Pavlos Korrea szerződése június 30-án lejár, és a klub nem hosszabbítja meg a ciprusi középhátvéd kontraktusát.
A 2022-ben a Nyíregyháza Spartacushoz érkező Pavlos Korrea az elmúlt idényben 20 NB I-es mérkőzésen szerepelt a csapat színeiben.
A klub köszönetét fejezte ki Pavlosnak a Szpariért nyújtott teljesítményéért, és sok sikert kívánt további pályafutásához.
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