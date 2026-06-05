NB I: távozót jelentett be a Nyíregyháza – hivatalos

A 2022-ben a Nyíregyháza Spartacushoz érkező Pavlos Korrea az elmúlt idényben 20 NB I-es mérkőzésen szerepelt a csapat színeiben.

A klub köszönetét fejezte ki Pavlosnak a Szpariért nyújtott teljesítményéért, és sok sikert kívánt további pályafutásához.