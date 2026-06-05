Nemzeti Sportrádió

NB I: távozót jelentett be a Nyíregyháza – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.06.05. 16:42
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Pavlos Korrea nem marad a Szparinál (Fotó: Kovács Péter)
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távozás Pavlos Korrea labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus
Változás következik a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus keretében: Pavlos Korrea szerződése június 30-án lejár, és a klub nem hosszabbítja meg a ciprusi középhátvéd kontraktusát.

A 2022-ben a Nyíregyháza Spartacushoz érkező Pavlos Korrea az elmúlt idényben 20 NB I-es mérkőzésen szerepelt a csapat színeiben.

A klub köszönetét fejezte ki Pavlosnak a Szpariért nyújtott teljesítményéért, és sok sikert kívánt további pályafutásához.

 

távozás Pavlos Korrea labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus
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