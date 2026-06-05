Elrajtolt Dunaremetén a vadvízi kajak-kenu első magyarországi vk-versenye

Új fejezet nyílt a hazai vadvízi kajak-kenu történetében, hiszen ezen a héten pénteken és szombaton világkupaverseny zajlik Magyarországon – a sportág történetében korábban nem rendeztek még ilyen volumenű eseményt nálunk.

A megméretésnek a dunaremetei Sorjási bukó ad otthont, ide több mint 130 versenyző érkezett, összesen 21 országból. A nyitó napon a közel öt kilométeres hosszú távú futamokat rendezték meg, amelyek a Kisbodaknál található Szent Kristóf hídtól rajtoltak.

Összesen 12 magyar sportoló szerepelt, nívós mezőnyben tehették próbára magukat. A legelőkelőbb helyen egyesben az a Seprenyi Sára végzett, aki a szervezői munkából is oroszlánrészt vállalt, ő a 15. pozícióban zárt.

A viadalt megelőzően a hazai szövetségnek a versennyel kapcsolatban azt mondta: „A fiatalabbak egyre jobban izgulnak, de ez érthető is, hiszen erre a versenyre készültünk egész évben” – fogalmazott Seprenyi Sára.

Sportági klasszisokból nincs hiány Dunaremetén, női kajakban az idei, boszniai világbajnokságon négy aranyérmet szerző olasz Cecilia Panato diadalmaskodott, férfi kajakban a mindössze 20 esztendős szlovén Jon Senk két igazán nagy nevet, honfitársát, a 42 éves, hatszoros vb-győztes Nejc Znidarcicot, valamint az ötszörös világbajnok Anze Urankart szorította maga mögé, a dobogó második és harmadik fokára.

Ami a többi magyar szereplését illeti: férfi kajakban Wéber Barna végzett a legelőkelőbb helyen, 26. lett, férfi C–2-ben Bartók Dániel és Guiot Simon egysége a nyolcadik helyen végzett, női C–2-ben Nyári Sára és Rózsa Julianna duója ugyancsak a nyolcadik pozícióban végzett.

A viadal szombaton a sprintfutamokkal zárul.