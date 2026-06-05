Nemzeti Sportrádió

A Dinamo Bucuresti kinézte magának a ZTE edzőjét

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
• Kolozsvár
2026.06.05. 17:09
null
Nuno Campos (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
ZTE Nuno Campos Dinamo Bucuresti
Román sajtóértesülések szerint a labdarúgó NB I-ből hozna új vezetőedzőt a Dinamo Bucuresti, miután eddigi szakvezetője, Zeljko Kopic váratlanul felmondott.

A horvát tréner két és fél éven keresztül vezette a csapatot, amellyel az előző két idényben bejutott a Superliga felsőházába. A nemrégiben véget érő idényben a Dinamo a negyedik helyen végzett, majd 2–1-re elvesztette a Konferencialigáért vívott selejtezőt a nyolcadik FCSB ellen.

Kopiccsal ennek ellenére maximálisan elégedett volt a klubvezetőség, a 2028-ig szóló szerződéssel rendelkező edző azonban csütörtökön bejelentette távozását – a hírek szerint egyrészt nagyobb beleszólást szeretett volna a keret kialakításába, másrészt ajánlatot kapott az arab emírségekbeli Al-Vahdától.

A Dinamo vezetői Kopic távozása után azonnal jelezték, hogy kizárólag külföldi edzőben gondolkodnak, és a Pro TV szerint az előző szezonban Zalaegerszegen dolgozó portugál Nuno Campost szemelték ki.

A Gazeta Sporturilor portál azt írja, hogy a klub képviselői már el is utaztak Magyarországra, hogy megkezdjék a tárgyalásokat, mert vasárnap vagy legkésőbb hétfőn hivatalosan be is szeretnék mutatni a csapat új szakvezetőjét.

A Nemzeti Sport korábbi cikkére hivatkozva a román lapok megjegyzik: bár Campost még egy évig szerződés köti a ZTE-hez, 200 ezer euróért kivásárolható.

Labdarúgó NB I
2026.05.12. 16:11

NS-infó: ennyibe kerülhet a ZTE edzőjének a kivásárlása

Több országból van érdeklődés Nuno Campos iránt. Akpe Victoryt német és spanyol klub is figyeli.

 

 

ZTE Nuno Campos Dinamo Bucuresti
Legfrissebb hírek

Gundel-Takács Bence: Képtelenség, hogy mi vagyunk a legsportszerűtlenebbek!

Labdarúgó NB I
13 órája

Mim Gergely: Sajnálom, hogy nem fejlődhettem együtt a ZTE-vel

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:56

Kiss Bence: Az edzőim biztattak, lőjek távolról, úgyhogy lőttem

Labdarúgó NB I
2026.05.31. 11:25

Nuno Campos: Könnyű támogatni egy edzőt, amikor nyer a csapat

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 13:10

Az ETO, az FTC és a ZTE emelkedett ki a teljesítményindexekben, no meg Vitális

Labdarúgó NB I
2026.05.21. 15:44

„Mim Gergely kész a visszatérésre, egy új feladatra”

Labdarúgó NB I
2026.05.18. 15:03

ZTE: két érkező hamarosan aláírhat; Akpe újabb kérője; többen távoznak

Labdarúgó NB I
2026.05.18. 14:10

Gruber Zsombor nem tudja felfogni, hogy csak második lett a Ferencváros

Labdarúgó NB I
2026.05.17. 10:30
Ezek is érdekelhetik