A Dinamo Bucuresti kinézte magának a ZTE edzőjét

A horvát tréner két és fél éven keresztül vezette a csapatot, amellyel az előző két idényben bejutott a Superliga felsőházába. A nemrégiben véget érő idényben a Dinamo a negyedik helyen végzett, majd 2–1-re elvesztette a Konferencialigáért vívott selejtezőt a nyolcadik FCSB ellen.

Kopiccsal ennek ellenére maximálisan elégedett volt a klubvezetőség, a 2028-ig szóló szerződéssel rendelkező edző azonban csütörtökön bejelentette távozását – a hírek szerint egyrészt nagyobb beleszólást szeretett volna a keret kialakításába, másrészt ajánlatot kapott az arab emírségekbeli Al-Vahdától.

A Dinamo vezetői Kopic távozása után azonnal jelezték, hogy kizárólag külföldi edzőben gondolkodnak, és a Pro TV szerint az előző szezonban Zalaegerszegen dolgozó portugál Nuno Campost szemelték ki.

A Gazeta Sporturilor portál azt írja, hogy a klub képviselői már el is utaztak Magyarországra, hogy megkezdjék a tárgyalásokat, mert vasárnap vagy legkésőbb hétfőn hivatalosan be is szeretnék mutatni a csapat új szakvezetőjét.

A Nemzeti Sport korábbi cikkére hivatkozva a román lapok megjegyzik: bár Campost még egy évig szerződés köti a ZTE-hez, 200 ezer euróért kivásárolható.