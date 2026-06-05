Nemzeti Sportrádió

Osztrák jégkorongliga: tizenegyen hagyják el az FTC-t

2026.06.05. 16:11
null
Többek között Seregély Máté is elhagyja a Ferencvárost (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
FTC-Telekom jégkorong távozók ICEHL
Öt magyar és hat külföldi jégkorongozó távozik az osztrák ligában szereplő Ferencvárostól – jelentette be pénteken a klub.

A klub honlapján pénteken bejelentett távozók közül Seregély Máté három bajnoki címet szerzett a csapattal, emellett egy Szuperkupa- és két Magyar Kupa-győzelemnek is örülhetett. Sofron István, Nagy Krisztián és Farkas Boldizsár egyaránt egy-egy Magyar Kupa- és Szuperkupa-siker részese volt. Tóth Richárd két különböző időszakban három bajnoki címet, két Erste Liga-elsőséget, két Magyar Kupa-győzelmet, valamint egy Szuperkupa-sikert ünnepelhetett.

A légiósok közül máshol folytatja pályafutását Joose Antonen, Tyler Coulter, Luke Green, Gordie Green, Marek Hudec és Alexander Ytterell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t.

A Ferencváros a közelmúltban bejelentette Brady Shaw és Arany Gergely távozását, Ortenszky Tamás érkezését, valamint azt, hogy a szakmai stáb változatlan összetételben folytatja munkáját a következő szezonban is.

 

FTC-Telekom jégkorong távozók ICEHL
Legfrissebb hírek

Ortenszky Tamással erősített a Ferencváros jégkorongcsapata

Jégkorong
2026.06.03. 21:07

ICEHL: a HC Milano csatlakozott a mezőnyhöz

Jégkorong
2026.06.01. 16:46

ICEHL: a következő szezonban is Timo Saarikoski irányítja az FTC-t

Jégkorong
2026.06.01. 13:08

Hegedüs Levente: Egy álmom vált valóra, hogy itt lehetek

Jégkorong
2026.05.11. 11:39

Négy magyar játékostól elköszönt a Volán

Jégkorong
2026.05.07. 19:47

Tim Campbell marad a Volánnál – hivatalos

Jégkorong
2026.04.28. 18:23

Négy légiós és a másodedző távozik a Fehérvár jégkorongcsapatától

Jégkorong
2026.04.23. 16:13

Gál Péter Pál: Lezárult egy hosszú fejezet a Fehérvár AV19 életében

Jégkorong
2026.04.23. 11:46
Ezek is érdekelhetik