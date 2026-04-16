Pécsi Ármin a Sevilla kiszemeltjei között – sajtóhír

Pécsi Ármin 2025 nyarán szerződött Liverpoolba, ahol az első csapatban még nem lépett pályára, csak a meccskerettagságig jutott. A „vörösök” U21-es gárdájában az idény során 16 mérkőzésen lépett pályára, ebből négy alkalommal nem kapott gólt, összesen pedig 29-szer kellett a hálóba nyúlnia.

A jelenlegi évadban pocsék teljesítményt nyújtó, a kiesés elől menekülő, jelenleg a 16. helyen álló Sevilla az As cikke szerint két kapust is keres. Örjan Nyland szerződése júniusban lejár a Sevillával, és nagy valószínűséggel Odiszeasz Vlahodimosz is távozik a klubtól.

A spanyol lap kiemeli Pécsi 190 centiméteres magasságát és úgy jellemzi: „kiválóan teljesít a levegőben, fürge a kapufák között, és jó a lábmunkája is”.

Pécsi Ármin nyáron, kölcsönben érkezhet Sevillába Liverpoolból, ahová 2030-ig köti a megállapodása. Az As arról ír még, hogy rajta kívül egy tapasztaltabb kapus is csatlakozhat a kerethez.