A Spurs új edzője szerint szembejött a valóság az Arsenal ellen; a szakértők Gyökerest dicsérték

Mikel Arteta csapatának mentális erejét többször is megkérdőjelezték az idényben, különösen azután, hogy az utolsó helyezett Wolverhampton Wanderers ellen 2–2-es döntetlent játszott. A spanyol vezetőedző szerint az a mérkőzés mély nyomot hagyott a csapaton.

„Nagyon nehéz volt feldolgozni, ami a Wolves ellen történt. Amikor az utolsó lövéssel bukod el a három pontot, dühös, csalódott és bizonyos értelemben szégyenkező is vagy” – mondta a spanyol tréner. Hozzátette: az öltözőben különböző nemzetiségű és mentalitású játékosok alkotják a keretet, ezért különösen fontos volt, hogy egységbe kovácsolják a társaságot a rangadó előtt.

Gary Neville és Jamie Redknapp is Gyökerest dicsérte Neville szerint Gyökeres kifejezetten élénk és intelligens játékot mutatott, és ez volt az egyik, ha nem a legjobb teljesítménye nagy meccsen. Kiemelte, hogy bár nem a „legszebb” stílusú csatár, most élesebb volt, többet vállalt, és megérdemelte az elismerést. Redknapp azt hangsúlyozta, hogy Gyökeres fizikálisan dominált, túl erős volt Micky Van de Ven számára. Szerinte ez nagy nap volt a svéd csatár számára, aki kiválóan játszott, pedig az utóbbi időben sok kritikát kapott. Bár megjegyezte, hogy a Tottenham gyenge teljesítménye miatt nehéz teljesen objektíven értékelni, összességében nagyon elégedett volt Gyökeres játékával.

Arteta kiemelte, büszke a csapatára, de hangsúlyozta, hogy a stabilitást folyamatosan bizonyítani kell. „Egy futballidény igazi érzelmi hullámvasút. Ha minden meccs után csak az érzéseidre hagyatkozol, az nem fenntartható. Újra és újra meg kell mutatnunk, kik vagyunk.”

Az Arsenal sorozatban ötödik alkalommal győzte le városi riválisát – ilyen jó szériára 1989 óta nem volt példa. A bajnoki címért folyó versenyfutásban az Arsenal legfőbb kihívója a Manchester City, amely egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A Tottenham új vezetőedzője, Igor Tudor első mérkőzésén tehát súlyos vereséget szenvedett. A horvát szakember elismerően beszélt az ellenfélről.

„Az Arsenal jelenleg talán a világ legjobb csapata” – fogalmazott Tudor. Szerinte irreális elvárás lett volna, hogy három-négy edzés után gyökeres változás történjen a Spurs játékában.

Tudor úgy véli, a mérkőzés rávilágított a két csapat közötti különbségre. „Nagy a szakadék, túl nagy most még az Arsenal nekünk. De jó volt szembesülni a valósággal, mert ebből lehet tanulni. Szembe kell néznünk magunkkal, változtatnunk kell a hozzáálláson és a beidegződéseken.”

A Tottenham 2026-ban még nem nyert bajnoki mérkőzést, és Tudor szerint játékosai önbizalma rendkívül alacsony. Bár a Spurs a második félidőben úgy tűnt, ismét egyenlít, Randal Kolo Muani második gólját szabálytalanság miatt érvénytelenítették – az edző nem vitatta a játékvezető döntését.

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Arsenal 1–4 (Kolo Muani 34., ill. Eze 32., 61., Gyökeres 47., 90+5.)