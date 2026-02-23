Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán

Éljátékosunk, Marozsán Fábián két pozícióval lejjebb csúszott a férfi hivatásos teniszezőket tömörítő szervezet (ATP) legfrissebb világranglistáján, Fucsovics Márton viszont hat helyet ugrott előre a rangsorban. A múlt héten mindkét magyar játékos a dohai tornán szerepelt, és egyformán a nyolcaddöntőben búcsúztak. Az ATP erősorrendjében Marozsán jelenleg az 50. helyen áll, míg Fucsovics az 55.

Az élen továbbra is Doha friss bajnoka, a spanyol Carlos Alcaraz található, aki több mint 3000 ponttal előzi meg az olasz Jannik Sinnert és több mint 8000-rel a harmadik helyen álló szerb Novak Djokovicot.

A nőknél továbbra is három magyar játékos szerepel a legjobb százban, közülük Bondár Anna áll a legjobban, aki megőrizve a múlt heti pozícióját a 65. Gálfi Dalma és Udvardy Panna egyaránt egy helyet rontott, előbbi most 87., utóbbi pedig 94. Az élcsoportban nem változott a sorrend, vezet a fehérorosz Arina Szabalenka, mögötte a lengyel Iga Swiatek a második, az Australian Open bajnoka, a kazah Jelena Ribakina pedig a harmadik.