Vereséggel kezdtek a magyaros csapatok az MLS alapszakaszában

2026.02.22. 08:50
Sallói Dániel bő fél órát kapott a Toronto FC-ben (Fotó: Getty Images)
légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel Toronto FC Columbus Crew Inter Miami
Mindhárom magyar légiós csapata vereséget szenvedett az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság, az MLS 1. fordulójában.

A héten a Sporting Kansas Cityt tíz év után elhagyó, Kanadába költöző Sallói Dániel csereként mutatkozott be a Toronto FC-ben, amely 3–2-re kapott ki a Dallas vendégeként. Sallói az 54. percben 2–1-es texasi vezetésnél lépett pályára, és bár nem sokkal később egyenlített a Toronto, az utolsó gólt a dallasiak szerezték.

Gazdag Dániel is csereként kezdte az MLS-idényt, a Portlandben 3–2-es vereséget szenvedő Columbus Crew-ban a 82. percben 2–2-nél lépett pályára, a 88. percben szerezték meg a hazaiak a győztes góljukat.

A Los Angeles FC otthonában 3–0-ra alulmaradó Inter Miami keretében nem volt ott Pintér Dániel.

 

 

