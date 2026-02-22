Vereséggel kezdtek a magyaros csapatok az MLS alapszakaszában

A héten a Sporting Kansas Cityt tíz év után elhagyó, Kanadába költöző Sallói Dániel csereként mutatkozott be a Toronto FC-ben, amely 3–2-re kapott ki a Dallas vendégeként. Sallói az 54. percben 2–1-es texasi vezetésnél lépett pályára, és bár nem sokkal később egyenlített a Toronto, az utolsó gólt a dallasiak szerezték.

Gazdag Dániel is csereként kezdte az MLS-idényt, a Portlandben 3–2-es vereséget szenvedő Columbus Crew-ban a 82. percben 2–2-nél lépett pályára, a 88. percben szerezték meg a hazaiak a győztes góljukat.

A Los Angeles FC otthonában 3–0-ra alulmaradó Inter Miami keretében nem volt ott Pintér Dániel.