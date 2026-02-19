Kl: Baráth Péter gólpasszt adott az Olomoucban; nem tudott nyerni Boszniában a Palace

A szünet előtt törte fel a Zrinjski Mostar védelmét a Crystal Palace, szépen kidolgozott akció végén Ismaila Sarr lőtt 16 méterről a bal alsó sarokba. A fordulás után kissé váratlanul érkezett az egyenlítés: Wharton könnyelműen adta el a labdát a középpályán, az arra lecsapó Mikic a 16-os előteréig szlalomozott, majd az üresen érkező Karlo Abramovic elé tálalt, aki kíméletlenül beverte a ziccert. A folytatásban is az angolok birtokolták a labdát, de a győztes gólt nem tudták begyötörni – a párharc sorsa egy hét múlva, Londonban dől el. 1–1

Kiegyenlített első félidőt láthattak a Baráth Pétert a kezdőcsapatba nevező Sigma Olomouc és a svájci Lausanne meccsére kilátogató nézők – gólcsendet ezzel együtt a vendégek törték meg, kontra végén Nathan Butler-Oyedeji volt eredményes. A kapott gól hatására magasabb sebességi fokozatra kapcsoltak a csehek, s a második félidő derekán egyenlítettek is: Baráth Péter – aki az első félidőben a kapufát is eltalálta – a saját térfeléről ívelte át a labdát a teljes lausanne-i védelmen, ziccerbe hozva Danijel Sturmot, a szlovén támadó pedig élt a lehetőséggel. A meccs hajrája az Olomoucé volt, de több gól nem született, így egy hét múlva, Svájcban derül fény a továbbjutó kilétére. 1–1

A gól nélküli első félidő után a labdabirtoklást tudatosan átengedő Noa szerezte meg a vezetést Jerevánban: ügyesen végigvitt, bal oldali akció végén Hovhannesz Hambardzumjan zúdította a labdát 16 méterről a jobb felsőbe. Az örmény vezetés nem volt érdemtelen, az Alkmaar ugyanis (dacára a 70 százalékos labdabirtoklásnak) nem tudott jó minőségű helyzeteket kidolgozni, s jóval kevesebb lövéssel is próbálkozott ellenfelénél. Az örmények játéka annyira jól működött, hogy sikeresen ki tudták bekkelni a hátralevő időt, így előnnyel utazhatnak Hollandiába. 1–0

Nem túlzás azt mondani, hogy az első 12 percben eldőlt a mérkőzés Tamperében, ahol a Lech Poznan előnybe került, majd a hazai pályán játszó finnek megfogyatkoztak, mivel Joslyn Luyeye-Lutumba piros lapot kapott ellenfele arcon könyökléséért. A szünet előtt újabb gólt szereztek a lengyelek, eldöntve a lényegi kérdéseket. A fordulás után gyakorlatilag „egykapuzott” a Lech, de a KuPS német kapusa, Johannes Kreidl parádésan védett, így „csak” kétgólos lengyel siker lett a vége. 0–2

KONFERENCIALIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel) 0–2 (Kozubal 9., Ismaheel 41.)

Kiállítva: Luyeye-Lutumba (Kuopion, 12.)

Noa (örmény)–AZ Alkmaar (holland) 1–0 (Hambardzumjan 53.)

Zrinjski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol) 1–1 (Abramovic 55., ill. I. Sarr 43.)

Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci) 1–1 (Sturm 58., ill. Butler-Oyedeji 22.)

Később

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz)

21.00: Skendija (északmacedón)–Samsunspor (török)

21.00: Drita (koszovói)–Celje (szlovén)

21.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát)