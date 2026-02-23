Nemzeti Sportrádió

Championship: a Sheffield Wednesday sporttörténeti kudarca

2026.02.23. 09:23
A „baglyok” már februárban búcsúztak az angol másodosztálytól (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sheffield Wednesday kiesés Championship
Már februárban biztossá vált a Sheffield Wednesday kiesése az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságból, ilyenre még nem nem volt példa a brit futball históriájában.

Vasárnap biztossá vált, hogy az angol labdarúgás történetében eddig példátlan módon búcsúzik a másodosztálytól a Sheffield Wednesday. A Championshipben sereghajtó „baglyok” az idény kezdetétől rendkívül nehéz helyzetben volt, hiszen pénzügyi problémák miatt 18 pontot vontak le tőlük.

A búcsú okozta sebbe sót hintett a tény, hogy a Wednesday vasárnap a városi rivális Sheffield Unitedtől kapott ki 2–1-re. Az észak-angol csapat 33 fordulót követően -7 ponttal található a tabella legvégén, hátránya 41 pont a már bennmaradást jelentő 21. helyen álló, a magyar válogatott Styles Callumot foglalkoztató West Bromwich Albionnal szemben.

 

Sheffield Wednesday kiesés Championship
