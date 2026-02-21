Tóth Alex nem lépett pályára, a Bournemouth egy pontot szerzett a West Ham otthonában

ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
WEST HAM UNITED–BOURNEMOUTH 0–0
London, London Stadion. Vezette: Barrott
WEST HAM: Hermansen – Wan-Bissaka, Mavropanosz, Disasi, M. Diouf – M. Fernandes, Magassa (M. Kanté, 84.) – Bowen, Soucek (C. Wilson, 72.), Summerville – Castellanos. Menedzser: Nuno Espírito Santo
BOURNEMOUTH: K. Petrovics – Á. Jiménez (A. Smith, 89.), J. Hill, Senesi, Truffert – A. Scott, T. Adams (Christie, 66.) – Rayan, Kroupi (Ünal, 89.), A. Adli (D. Brooks, 66.) – Evanilson (M. Tavernier, 80.). Menedzser: Andoni Iraola
A labda a Bournemouthé volt, a helyzeteket viszont a West Ham United dolgozta ki a két csapat mérkőzésének első félidejében. Tóth Alex az eseményeket csak a kispadról figyelhette, pedig az előző fordulóban tulajdonképpen jól szerepelt kezdőként az Everton ellen. Az első négy percben kétszer is gólt szerezhettek volna a kiesés ellen küzdő londoniak, de mindkétszer a csapattársaihoz képest sokkal éberebben kezdő Djordje Petrovics kapus hárított. A találkozó színvonala jelentősen visszaesett, a hajrában alakított ki újabb helyzeteket a West Ham. Az Andoni Iraola eltiltása miatt menedzsere nélkül (a baszk a lelátón azért helyet foglalhatott) játszó Bournemouth elvétve jutott el a hazaiak kapujáig, s ahhoz képest, hogy esélyesként érkezett, kimondottan visszafogott teljesítményt nyújtott az első félidőben.
A 63. percben Rayan hetven méteres szólója gólt érdemelt volna. Óriási lendülettel szelte át a pályát a januárban szerződtetett brazil támadó, a támadás végén középről, a tizenhatos vonaláról a jobb kapufát találta el ballal. Három perc múlva kettős cserére szánta el magát Iraola, de még ekkor sem Tóth Alex kapott lehetőséget a középpályán, hanem Ryan Christie, valamint a csatár, David Brooks. Mekkora ollózás! Kiálthattak fel a hazai szurkolók a hetvenedik percben, de Taty Castellanos próbálkozása fölé szállt, csak a sípcsontjával tudta eltalálni a labdát. A mérkőzés legjobbja, Djordje Petrovics a 75. percben is nagyot védett, Malick Diouf kapu felé tartó beadása után már lehajolt volna a labdáért, de az utolsó pillanatban belekapott Callum Wilson, így reflexmozdulattal kellett megmentenie a góltól a vendégeket. Összességében a második félidőben is sokkal veszélyesebben játszott a West Ham, megérdemelte volna a győzelmet. Hússzor próbálkozott, a várható gól mutatója megközelítette a hármat, de nem volt szerencséje. Tóth Alexnek sem, Andoni Iraola nyolcvanadik percben végrehajtott cseréjénél sem az ő számát mutatta fel a negyedik játékvezető zölddel, ám ekkor még reménykedhettünk, hogy első két fellépéséhez hasonlóan néhány percet azért kap a lefújás előtt.
Nem így történt, másodszor nézett végig a padról Premier League-mérkőzést a magyar válogatott nagy ígérete. Csapata nem lehet büszke a szombati játékára, hiszen rendkívül alárendelt szerepben játszotta végig a mérkőzést. Ha a West Ham korán megszerzi a vezetést nagy lehetőségei egyikéből, nagy különbséggel is nyerhetett volna, ám végül a kimaradt helyzetek görcsössé tették, és csak nem tudta bevenni Djordje Petrovics kapuját. A Bournemouth marad a középmezőnyben, legközelebb jövő szombaton, a Sunderland ellen javíthat. 0–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52–20
|+32
|58
|2. Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54–24
|+30
|53
|3. Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38–28
|+10
|51
|4. Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48–31
|+17
|45
|5. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|6. Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41–35
|+6
|42
|7. Brentford
|27
|12
|4
|11
|40–37
|+3
|40
|8. Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|43–45
|–2
|38
|9. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27–30
|–3
|36
|12. Brighton & Hove Albion
|27
|8
|10
|9
|36–34
|+2
|34
|13. Fulham
|26
|10
|4
|12
|35–40
|–5
|34
|14. Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28–32
|–4
|32
|15. Leeds United
|27
|7
|10
|10
|37–46
|–9
|31
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25–38
|–13
|27
|18. West Ham
|27
|6
|7
|14
|32–49
|–17
|25
|19. Burnley
|27
|4
|7
|16
|29–52
|–23
|19
|20. Wolverhampton
|27
|1
|7
|19
|18–50
|–32
|10
