Újpest–Diósgyőr 2–1, Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2, Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

Tóth Alex nem lépett pályára, a Bournemouth egy pontot szerzett a West Ham otthonában

2026.02.21. 20:23
Castellanos (középen, bordóban) közel járt egy szépségdíjas gólhoz (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 27. fordulójában a West Ham hazai pályán 0–0-s döntetlent játszott a Bournemouth csapatával. Eseménytelen első félidő után a mérkőzés hajrájában a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, de nem tudtak betalálni az 50. PL-meccsén szereplő Petrovicsnak.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
WEST HAM UNITED–BOURNEMOUTH 0–0
London, London Stadion. Vezette: Barrott
WEST HAM: Hermansen – Wan-Bissaka, Mavropanosz, Disasi, M. Diouf – M. Fernandes, Magassa (M. Kanté, 84.) – Bowen, Soucek (C. Wilson, 72.), Summerville – Castellanos. Menedzser: Nuno Espírito Santo
BOURNEMOUTH: K. Petrovics – Á. Jiménez (A. Smith, 89.), J. Hill, Senesi, Truffert – A. Scott, T. Adams (Christie, 66.)  – Rayan, Kroupi (Ünal, 89.), A. Adli (D. Brooks, 66.) – Evanilson (M. Tavernier, 80.). Menedzser: Andoni Iraola

A labda a Bournemouthé volt, a helyzeteket viszont a West Ham United dolgozta ki a két csapat mérkőzésének első félidejében. Tóth Alex az eseményeket csak a kispadról figyelhette, pedig az előző fordulóban tulajdonképpen jól szerepelt kezdőként az Everton ellen. Az első négy percben kétszer is gólt szerezhettek volna a kiesés ellen küzdő londoniak, de mindkétszer a csapattársaihoz képest sokkal éberebben kezdő Djordje Petrovics kapus hárított. A találkozó színvonala jelentősen visszaesett, a hajrában alakított ki újabb helyzeteket a West Ham. Az Andoni Iraola eltiltása miatt menedzsere nélkül (a baszk a lelátón azért helyet foglalhatott) játszó Bournemouth elvétve jutott el a hazaiak kapujáig, s ahhoz képest, hogy esélyesként érkezett, kimondottan visszafogott teljesítményt nyújtott az első félidőben.

A 63. percben Rayan hetven méteres szólója gólt érdemelt volna. Óriási lendülettel szelte át a pályát a januárban szerződtetett brazil támadó, a támadás végén középről, a tizenhatos vonaláról a jobb kapufát találta el ballal. Három perc múlva kettős cserére szánta el magát Iraola, de még ekkor sem Tóth Alex kapott lehetőséget a középpályán, hanem Ryan Christie, valamint a csatár, David Brooks. Mekkora ollózás! Kiálthattak fel a hazai szurkolók a hetvenedik percben, de Taty Castellanos próbálkozása fölé szállt, csak a sípcsontjával tudta eltalálni a labdát. A mérkőzés legjobbja, Djordje Petrovics a 75. percben is nagyot védett, Malick Diouf kapu felé tartó beadása után már lehajolt volna a labdáért, de az utolsó pillanatban belekapott Callum Wilson, így reflexmozdulattal kellett megmentenie a góltól a vendégeket. Összességében a második félidőben is sokkal veszélyesebben játszott a West Ham, megérdemelte volna a győzelmet. Hússzor próbálkozott, a várható gól mutatója megközelítette a hármat, de nem volt szerencséje. Tóth Alexnek sem, Andoni Iraola nyolcvanadik percben végrehajtott cseréjénél sem az ő számát mutatta fel a negyedik játékvezető zölddel, ám ekkor még reménykedhettünk, hogy első két fellépéséhez hasonlóan néhány percet azért kap a lefújás előtt.

Nem így történt, másodszor nézett végig a padról Premier League-mérkőzést a magyar válogatott nagy ígérete. Csapata nem lehet büszke a szombati játékára, hiszen rendkívül alárendelt szerepben játszotta végig a mérkőzést. Ha a West Ham korán megszerzi a vezetést nagy lehetőségei egyikéből, nagy különbséggel is nyerhetett volna, ám végül a kimaradt helyzetek görcsössé tették, és csak nem tudta bevenni Djordje Petrovics kapuját. A Bournemouth marad a középmezőnyben, legközelebb jövő szombaton, a Sunderland ellen javíthat. 0–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal27177352–20+32 58 
2. Manchester City26165554–24+30 53 
3. Aston Villa27156638–28+10 51 
4. Chelsea27129648–31+17 45 
5. Manchester United26129547–37+10 45 
6. Liverpool26126841–35+6 42 
7. Brentford271241140–37+3 40 
8. Bournemouth27911743–45–2 38 
9. Everton26107929–30–1 37 
10. Newcastle261061037–3736 
11. Sunderland2699827–30–3 36 
12. Brighton & Hove Albion27810936–34+2 34 
13. Fulham261041235–40–5 34 
14. Crystal Palace26881028–32–4 32 
15. Leeds United277101037–46–9 31 
16. Tottenham26781136–37–1 29 
17. Nottingham Forest26761325–38–13 27 
18. West Ham27671432–49–17 25 
19. Burnley27471629–52–23 19 
20. Wolverhampton27171918–50–32 10 

 

 

