Tóth Alex nem lépett pályára, a Bournemouth egy pontot szerzett a West Ham otthonában

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

WEST HAM UNITED–BOURNEMOUTH 0–0

London, London Stadion. Vezette: Barrott

WEST HAM: Hermansen – Wan-Bissaka, Mavropanosz, Disasi, M. Diouf – M. Fernandes, Magassa (M. Kanté, 84.) – Bowen, Soucek (C. Wilson, 72.), Summerville – Castellanos. Menedzser: Nuno Espírito Santo

BOURNEMOUTH: K. Petrovics – Á. Jiménez (A. Smith, 89.), J. Hill, Senesi, Truffert – A. Scott, T. Adams (Christie, 66.) – Rayan, Kroupi (Ünal, 89.), A. Adli (D. Brooks, 66.) – Evanilson (M. Tavernier, 80.). Menedzser: Andoni Iraola

A labda a Bournemouthé volt, a helyzeteket viszont a West Ham United dolgozta ki a két csapat mérkőzésének első félidejében. Tóth Alex az eseményeket csak a kispadról figyelhette, pedig az előző fordulóban tulajdonképpen jól szerepelt kezdőként az Everton ellen. Az első négy percben kétszer is gólt szerezhettek volna a kiesés ellen küzdő londoniak, de mindkétszer a csapattársaihoz képest sokkal éberebben kezdő Djordje Petrovics kapus hárított. A találkozó színvonala jelentősen visszaesett, a hajrában alakított ki újabb helyzeteket a West Ham. Az Andoni Iraola eltiltása miatt menedzsere nélkül (a baszk a lelátón azért helyet foglalhatott) játszó Bournemouth elvétve jutott el a hazaiak kapujáig, s ahhoz képest, hogy esélyesként érkezett, kimondottan visszafogott teljesítményt nyújtott az első félidőben.

A 63. percben Rayan hetven méteres szólója gólt érdemelt volna. Óriási lendülettel szelte át a pályát a januárban szerződtetett brazil támadó, a támadás végén középről, a tizenhatos vonaláról a jobb kapufát találta el ballal. Három perc múlva kettős cserére szánta el magát Iraola, de még ekkor sem Tóth Alex kapott lehetőséget a középpályán, hanem Ryan Christie, valamint a csatár, David Brooks. Mekkora ollózás! Kiálthattak fel a hazai szurkolók a hetvenedik percben, de Taty Castellanos próbálkozása fölé szállt, csak a sípcsontjával tudta eltalálni a labdát. A mérkőzés legjobbja, Djordje Petrovics a 75. percben is nagyot védett, Malick Diouf kapu felé tartó beadása után már lehajolt volna a labdáért, de az utolsó pillanatban belekapott Callum Wilson, így reflexmozdulattal kellett megmentenie a góltól a vendégeket. Összességében a második félidőben is sokkal veszélyesebben játszott a West Ham, megérdemelte volna a győzelmet. Hússzor próbálkozott, a várható gól mutatója megközelítette a hármat, de nem volt szerencséje. Tóth Alexnek sem, Andoni Iraola nyolcvanadik percben végrehajtott cseréjénél sem az ő számát mutatta fel a negyedik játékvezető zölddel, ám ekkor még reménykedhettünk, hogy első két fellépéséhez hasonlóan néhány percet azért kap a lefújás előtt.

Nem így történt, másodszor nézett végig a padról Premier League-mérkőzést a magyar válogatott nagy ígérete. Csapata nem lehet büszke a szombati játékára, hiszen rendkívül alárendelt szerepben játszotta végig a mérkőzést. Ha a West Ham korán megszerzi a vezetést nagy lehetőségei egyikéből, nagy különbséggel is nyerhetett volna, ám végül a kimaradt helyzetek görcsössé tették, és csak nem tudta bevenni Djordje Petrovics kapuját. A Bournemouth marad a középmezőnyben, legközelebb jövő szombaton, a Sunderland ellen javíthat. 0–0