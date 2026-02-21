Légiósok: Kiss Tamás megsérült, mentővel vitték el a pályáról

Kiss Tamás a héten szerződést hosszabbított az Anorthoszisszal, és a szombati bajnokin a kezdőben kapott helyet a Pafosz elleni idegenbeli mérkőzésen.

A 68. percben Jay Gorter, a hazaiak kapusa a tizenhatoson kívülre kifutva próbált megállítani egy kontratámadást, de mentés helyett letarolta Kisst. A holland kapust kiállította a játékvezető, és mindkét csapat orvosi stábja próbált segíteni a földön maradó Kissnek.

A magyar légiós nyakmerevítőt kapott, és kórházba szállították, a híradások szerint eszméleténél volt. Ciprusi sajtóértesülések szerint Kiss járomcsontja sérült meg.

CIPRUS

Cyprus League

Pafosz–Anorthoszisz 0–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 77. percben lecserélték.