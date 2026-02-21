Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Kiss Tamás megsérült, mentővel vitték el a pályáról

2026.02.21. 21:24
Kiss Tamást mentő vitte el a pályáról (Fotó: Facebook, Anorthosis Famagusta)
légiósok Anorthoszisz Kiss Tamás
Súlyosnak tűnő sérülést szenvedett Kiss Tamás, a ciprusi Anorthoszisz labdarúgócsapatának magyar légiósa szombaton.

Kiss Tamás a héten szerződést hosszabbított az Anorthoszisszal, és a szombati bajnokin a kezdőben kapott helyet a Pafosz elleni idegenbeli mérkőzésen.

A 68. percben Jay Gorter, a hazaiak kapusa a tizenhatoson kívülre kifutva próbált megállítani egy kontratámadást, de mentés helyett letarolta Kisst. A holland kapust kiállította a játékvezető, és mindkét csapat orvosi stábja próbált segíteni a földön maradó Kissnek.

A magyar légiós nyakmerevítőt kapott, és kórházba szállították, a híradások szerint eszméleténél volt. Ciprusi sajtóértesülések szerint Kiss járomcsontja sérült meg.

CIPRUS
Cyprus League
Pafosz–Anorthoszisz 0–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 77. percben lecserélték.

 

