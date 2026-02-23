Nemzeti Sportrádió

Loftus-Cheek több hónapra kidőlt a sorból

2026.02.23. 10:34
Nem így akarta befejezni a vasárnapi meccset... (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan sérülés Ruben Loftus-Cheek
Hosszú kihagyás vár Ruben Loftus-Cheekre, az AC Milan angol labdarúgójára, aki vasárnap, a Parma elleni bajnoki mérkőzésen olyan szerencsétlenül ütközött a rivális kapusával, hogy eltört az állkapcsa.

A tízszeres válogatott középpályás a meccs 10. percében egy keresztlabdára érkezett, amikor összefejelt Edoardo Corvival. Az eset után a 30 éves futballistát hosszan ápolták, majd nyakmerevítőt tettek rá és hordágyon szállították le a pályáról.

Az AC Milan egyelőre nem kommentálta a sérülést, a közvetítő Sky Sports viszont arról tudósított, hogy Loftus-Cheeknek az állkapcsa és több foga is eltört, hétfőn megműtik és több hónapig nem lesz bevethető. A mérkőzést a második helyen álló Milan nagy meglepetésre 1–0-ra elveszítette.

OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
Milan–Parma 0–1 (Troilo 80.)

 

AC Milan sérülés Ruben Loftus-Cheek
