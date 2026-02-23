Sportpetíció: „Felelősségünk megvédeni azokat az értékeket, amiket együtt építettünk fel” – Czene Attila
Czene Attila olimpiai bajnok úszó is elkötelezett a magyar sport jövője iránt – derül ki Czuczor Gergely országgyűlési képviselőjelölt Facebook-bejegyzéséből.
„Minden rajtkőre lépéskor a hazánkat képviseljük, ezért felelősségünk megvédeni azokat az értékeket, amiket együtt építettünk fel” – idézi Czene Attilát, a 200 méteres vegyesúszás atlantai olimpiai bajnokát Czuczor Gergely.
Pest vármegye 2. körzetének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje bejegyzésében a magyar sport melletti kiállásra és a Nemzeti Sport Online-on elérhető petíció aláírására buzdít. „Nem mehetünk el amellett, amikor a magyar sport jövője veszélybe kerül. Nekünk sportszerető embereknek mozdulnunk kell!” – fogalmazott.
