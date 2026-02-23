„A nagy meccseken tudom igazán kihozni magamból a maximumot” – Németh Hunor az MTK–FTC csata előtt

– Egy tizennyolc éves, Dániában felnőtt futballistának mit jelent az örökrangadó?

– Már az feldob, ha nagy a tét, úgyhogy a Ferencváros ellen mindig jó játszani – mondta a Nemzeti Sportnak Németh Hunor, az MTK középpályása, aki az idényt az FC Köbenhavn kölcsönjátékosaként tölti az NB I-ben. – A nagy meccseken tudom igazán kihozni magamból a maximumot, az Ifjúsági Ligában a legfontosabb mérkőzéseken tudtam villanni. Azért is szeretek rangadókon pályára lépni, mert ilyenkor sokan kijönnek a stadionba. Azt sem bánom, ha megtelik a vendégszektor, jelentősen dob a hangulaton, ha mindkét tábor nagy létszámban teszi oda magát. Külön öröm nekem, hogy villanyfényes meccset játszunk, a körítést nem érheti panasz, nagyon várom a hétfő estét.

– Az idény első, Ferencváros elleni mérkőzésén 1–1-es döntetlent játszottak hazai pályán, majd 4–1-es vereséget szenvedtek a Groupama Arénában. Mi jelentette a fő különbséget a két találkozó között?

– Az elsőn mutatkoztam be az MTK-ban, már csak ezért is feledhetetlen emlék. Ugyanakkor csak foszlányok maradtak meg arról a bajnokiról: az megvan, hogy csereként beállva volt két cselem a hajrában, de más nem nagyon, csak érzeteket tudok társítani az estéhez. A néhány hónappal későbbi vereséget már fel tudom eleveníteni. Azon a mérkőzésen, be kell ismerni, minden tekintetben felülmúlt minket az ellenfelünk. Emlékszem, nem tudtunk mit kezdeni a Fradi szabad- és szögletrúgásaival, ezúttal jobban kell figyelnünk a rögzített helyzeteire.

– Az MTK-nak muszáj javítania a védekezésén, mert a legtöbb gólt kapta a bajnokságban. Miért ennyire sebezhető a csapat?

– Sokat dolgozunk azon, hogy stabilabbá tegyük a védekezésünket, azt viszont leszögezném, hogy a sok kapott gól nem a védők vagy a kapus hibája. A labda elleni játékból a legelöl lévőknek is ki kell venniük a részüket, zárniuk kell a passzsávokat, le kell támadniuk az ellenfelet. Csak egységes futballal tudunk javítani a védekezésünkön.

– Ha ezen nem sikerül csiszolni, hátrébb is sodródhatnak a tabellán, hiszen két pont a távolság a tizenegyedik helyezett DVTK-tól. Lehetnek kiesési gondjai az MTK-nak?

– Még tizenegy forduló hátravan, ezért korai arról beszélni, kik eshetnek ki, illetve arról is felesleges, ki lesz a bajnok. Nem is olyan régen a második helyen álltunk, majd egy sikertelen széria következtében visszacsúsztunk a tabellán. Kiélezett a mezőny, úgyhogy ha ismét elkapjuk a fonalat, megjósolhatatlan, hányadikként zárunk. Nem tekingetek hátrafelé, most csak az a fontos, hogy a Fradi ellen jó eredményt érjünk el.

– Decemberben Pinezits Máté váltotta a kispadon Horváth Dávidot, azóta hogyan változott a csapat játéka?

– Szerintem a mentális állapotunk rendben, a játékunk intenzívebb lett. Labda nélkül is rengeteget futunk, és ez nem mindig tetszik az ellenfeleinknek. Az eredmények még nem jönnek, de látva a csapat akaraterejét és küzdőszellemét, egy nagy siker óriásit lendítene a formánkon – például a Ferencváros elleni.

– És az ön futballja mennyiben lett más Pinezits Máté kinevezésével?

– A Kisvárda ellen mélyebben játszottam, a Puskás Akadémia ellen pedig a támadók mögött – ez is jelzi, hogy újabban nincs kimondott posztom. Meccsről meccsre változik a szerepköröm, ezért nehéz meghatározni, mi az általános elvárás tőlem, de ez nem gond, a középpályán bármelyik pozícióban szívesen futballozom.

– Több mint fél éve játszik Magyarországon. Milyennek ítéli meg az NB I színvonalát?

– A nyáron pörögtek az események, néhány nap alatt dőlt el, hogy az MTK-ban töltöm az idényt, ezért nemigen voltak várakozásaim. Igyekeztem figyelemmel követni az NB I-et, de talán senki sem lepődik meg azon, ha azt mondom, amíg Dániában éltem, nem magyar bajnoki közvetítések mentek otthon a televízióban. Általában jó meccseket játszunk, az MTK stílusa passzol hozzám, örülök, hogy itt lehetek.

– Pedig a nyári klubváltásakor sokan osztották a véleményt, hogy ha a Köbenhavnban képzeli el hosszú távon a jövőjét, a magyarnál erősebb bajnokságban kellene futballoznia. Az NB I színvonala elősegíti a fejlődését?

– Szerintem látszik a játékomon az előrelépés. Az edzéseken rengeteget tanulok, hiszen naponta együtt készülök Bognár Istvánnal. Fantasztikus középpályás, hihetetlenül lát a pályán. Próbálom ellesni tőle a nyugalmát, mert amikor hozzá kerül a labda, olyan, mintha megállna a játék körülötte, kivár az utolsó pillanatig, majd látszólag bármiféle nyomás nélkül jó döntést hoz. Nemcsak tőle, hanem Németh Krisztiántól, Kata Mihálytól és a többiektől is van mit tanulni, no és persze a mérkőzéseken is rengeteg helyzet adódik, ami kihívás elé állít.

– A saját teljesítményét hogyan értékeli?

– Az első hónapok a beilleszkedés jegyében teltek, mivel ez az első idényem a felnőttek között és új futballkultúrába kerültem, de október óta érzem magamon, hogy egyre jobban megy a játék. Eleinte csereként kaptam lehetőséget, ezért arra összpontosítottam, legyen megfelelő az edzésmunkám és maradjak türelmes – ez a hozzáállás kifizetődni látszik, hiszen az utóbbi időszakban kezdőként vettek számításba.

Fotó: Török Attila

– Kölcsönjátékosként, tizennyolc évesen, amikor fűti a bizonyítási vágy, hogyan lehet türelmesnek maradni?

– Ezt nekem is tanulnom kellett, mert szerintem ez a legnehezebb az életben. Sokat dolgoztam mentáltrénerrel azon, hogy a lelkileg terhesebb időszakon túltegyem magam. Egy ponton azon kaptam magam, hogy frusztrált és ingerült vagyok, fejben már előreszaladtam, és nem a jelenre összpontosítottam. Szerencsére nagyszerű emberekkel vagyok körülvéve, a szüleim, a szakmai stáb, a menedzsmentem is mellettem áll, hogy segítsen. Nem mondom, hogy mostanra én lettem a világ leghiggadtabb embere, de sikerült tudatosítanom magamban, hogy időnként nem úgy alakulnak az események, ahogyan szeretném, és kizárólag kemény munkával sikerülhet megragadni a kínálkozó esélyt.

– Azért hajt, hogy a nyártól visszatérjen az FC Köbenhavnhoz, amelynek gyerekkora óta szurkol?

– Természetesen tűztem ki célokat magam elé, ám most csak az idény hátralévő részében gondolkodom. Arra koncentrálok, hogy az MTK-ban minél több gólt lőjek és minél több gólpasszt adjak, hasznos legyen a mezőnymunkám, jól játsszak, és csapatszinten is eredményesek legyünk. Figyelemmel követem a Köbenhavn szereplését, ha tehetem, nézem a meccseit, mert sok barátom játszik ott, de nem foglalkozom azzal, mi lesz a nyártól – nekem most itt van feladatom, csak ez számít.

A legeredményesebb fiatal középpályások között

A Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) legfrissebb adatai szerint Németh Hunor a kilencven percre vetített gólokat és gólpasszokat tekintve a negyedik az U21-es középpályások között. Fontos kiemelni, hogy ez a statisztika az öt elit ligát nem, csak az azt követő harminc európai bajnokságot veszi figyelembe. Az MTK 18 éves futballistája 0.43-as mutatójával majdnem dobogós, csak Vaszilije Novicsics (FK IMT, 0.45), Ognjen Ugresics (Partizan, 0.53) és Vaszilije Kosztov (Crvena zvezda, 0.69) előzi meg.

S. Á.

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!