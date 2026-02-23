Február 26-án lesz Lukáts György búcsúztatása
Lukáts György búcsúztatása február 26-án, csütörtökön 14 órakor lesz a Gödöllői Királyi Kastély színháztermében.
A Feleki-díjas Lukáts György, lapunk korábbi munkatársa hetvennégy éves korában, január 25-én hunyt el Budapesten.
2026.01.29. 22:03
Gyász: elhunyt Lukáts György újságíró
Egykori munkatársunk tudósítóként, rovatvezetőként és szerkesztőként is tevékenykedett lapunknál.
