Február 26-án lesz Lukáts György búcsúztatása

2026.02.23. 10:45
Lukáts György búcsúztatása február 26-án, csütörtökön 14 órakor lesz a Gödöllői Királyi Kastély színháztermében.

A Feleki-díjas Lukáts György, lapunk korábbi munkatársa hetvennégy éves korában, január 25-én hunyt el Budapesten.

2026.01.29. 22:03

Gyász: elhunyt Lukáts György újságíró

Egykori munkatársunk tudósítóként, rovatvezetőként és szerkesztőként is tevékenykedett lapunknál.
 


 

 

Lukáts György Nemzeti Sport búcsúztatás
