Videó: „Tényleg ez a világ legerősebb bajnoksága” – Orbán Viktor Tóth Alexszel beszélgetett

Orbán Viktor először is megköszönte Tóth Alexnek az ajándékba kapott mezt, amit a középpályás menedzsere, Papp Bence adott át a miniszterelnöknek. Majd gratulált Tóth múlt heti játékához – amikor majd' egy órát töltött a pályán az Everton ellen 2–1-re megnyert bajnokin, ami a harmadik meccse volt az angol Premier League-ben, mióta januárban átigazolt a Ferencvárosból.

„Megmondom őszintén Alex, nagyon izgultam, mert Kerkezről és Szoboszlairól tudtam, hogy fizikailag nem lesz problémájuk, de, hogy a magyar bajnokságból kimenni a Premier League-be egyből, tartottam tőle, nehogy csalódás érje, izgultam nagyon” – mondta Orbán Viktor, aki azonban a múlt heti meccsen meggyőződött arról, hogy Tóth bírja a tempót.

„Az első találkozásra szerintem csak én emlékszem. 2018, Topolya, fociakadémia átadó” – írta Orbán Viktor a képhez

„Hála istennek tényleg jól kijött a lépés, de egyébként nagyon intenzív és fárasztó minden edzés és főleg a meccsek" – reagált Tóth Alex. Orbán Viktor ezután egy kritikus kérdést is feltett a 20 éves futballistának: – Itthon miért nem futott kétszer annyit?

„Mert nincs az ember rákényszerítve – érkezett a válasz. – Angliában minden percért meg kell küzdeni. Tényleg ez most a világ legerősebb bajnoksága, ezt lehet is érezni itt, én is megérzem. Minden délután alszom is, mert az edzésekről úgy esek haza, hogy tényleg elfáradok minden nap. Sokkal többet követel a környezet.”

Majd arra is kíváncsi volt Orvbán Viktor, milyen elvárásoknak kell megfelelnie az angol klubnál Tóth Alexnek.

„Nekem azt mondták, a középpálya bármelyik posztján el tudnak képzelni. Éppen az Everton elleni meccsen támadó középpályást játszottam, ott igazából azt kérték, hogy játsszak bátran előrefelé, aztán gól, gólpassz, amit vártak tőlem. Ez sajnos nem sikerült.”

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)





Ezután Tóth lövőtechnikája került szóba, a játékos elmondta, a Bournemouthnál a csapat első feléhez tartozik ezen a téren, és az Everton ellen őt jelölték ki a szögletekhez és szabadrúgásokhoz – ehhez külön is gratulált Orbán Viktor.

Tóth kérdésre válaszolva azt is elmondta, lelkileg is jól viseli a környezetváltást, amiben nagy segítségére vannak a szülei, akik Angliában is vele vannak.

„A szüleim rengeteget dolgoztak azért, hogy idáig eljussak. Mondhatom, egyszerű munkás emberek. Édesapám szobafestő, anyukámnak pedig barkácsboltja van, de most félretették egy kicsit a munkát, és itt vannak velem és próbálnak segíteni nekem. Most már végre én tudok nekik adni és örömet szerezni. Nyilván idő kell mindenhez, hogy sikerüljön, de jó úton halad a magyar labdarúgás” – szögezte le a középpályás.