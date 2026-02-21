Idei első bajnokiját játszotta a Sepsi, amely győzött Bukarestben

A Bukarestben és környékén napok óta hulló hó teljesen beborította a román szövetség bufteai edzőközpontjának műfüves, girbegurbán vonalazott pályáját, amelyen a CS Dinamo is rendezi a hazai mérkőzéseit, ám a csapatok hiába kérték többször is a mérkőzés elhalasztását, majd félbeszakítását, Constantin Olaru játékvezető játékra alkalmasnak minősítette. A karácsonyi mesékbe vagy a téli olimpiára illő körülmények ellenére a találkozót végigéneklő, 60 fős szentgyörgyi tábor többször is rázendített a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalra, miközben kedvenceik jobban megküzdöttek az elemekkel, mint a román belügyminisztérium csapatával.

A tudáskülönbséget kiegyenlítő pályaállapotok ellenére a Sepsi volt a kezdeményezőbb és kapura veszélyesebb, és az első félidő hajrájában, egy hosszú támadás végén a vezetést is megszerezte Ignacio Heras nem túl erős, de pontosan a jobb sarokba tartó lapos lövésével. Rögtön a szünet után viszont Jean Claude Mbanga kihasználta Denis Harut elcsúszását, és egyedül kapura törve kiegyenlített. A szentgyörgyiek innen kezdve végig mentek előre a győztes gólért, amelyet végül a 92. percben szereztek meg: egy lefejelt labdával a cserként beállt

Moses Mawa fordult be két védő között, és az ötösről a hálóba vágta a labdát. Ennek köszönhetően a szentgyörgyiek már a jövő héten, egy Resicabánya elleni hazai döntetlennel biztossá tehetik helyüket a Liga 2 felsőházában.

ROMÁN LIGA 2

18. FORDULÓ

CS Dinamo–Sepsi OSK 1–2 (Mbanga 48., ill. Heras 39., Mawa 90+2.)

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre

Poli Iasi–CSM Olimpia Szatmárnémeti 2–0

CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 79 percet játszott

Vasárnap játsszák

11.00: FC Bihor Nagyvárad–ASA Marosvásárhely

Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel

Az állás: 1. Corvinul 43, 2. Sepsi OSK 39, 3. Voluntari 36, 4. Nagyvárad 35, 5. Marosvásárhely 33, …20. Szatmárnémeti 10.