Nemzeti Sportrádió

NB I

Nyíregyháza–Kisvárda 1–2 – ÉLŐ

Idei első bajnokiját játszotta a Sepsi, amely győzött Bukarestben

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.02.21. 13:48
null
A hideg ellenére is elkísérték kedvenceiket a szentgyörgyi szurkolók (Fotó: Sepsi OSK)
Címkék
labdarúgás román Liga 2 Olimpia Szatmárnémeti Sepsi OSK
A ráadáspercekben csikarta ki a győzelmet román az év első bajnoki mérkőzésén a Sepsi OSK, így a székelyföldi csapat már a következő fordulóban bebiztosíthatja helyét a román másodosztály felsőházi rájátszásában.

A Bukarestben és környékén napok óta hulló hó teljesen beborította a román szövetség bufteai edzőközpontjának műfüves, girbegurbán vonalazott pályáját, amelyen a CS Dinamo is rendezi a hazai mérkőzéseit, ám a csapatok hiába kérték többször is a mérkőzés elhalasztását, majd félbeszakítását, Constantin Olaru játékvezető játékra alkalmasnak minősítette. A karácsonyi mesékbe vagy a téli olimpiára illő körülmények ellenére a találkozót végigéneklő, 60 fős szentgyörgyi tábor többször is rázendített a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalra, miközben kedvenceik jobban megküzdöttek az elemekkel, mint a román belügyminisztérium csapatával.

A tudáskülönbséget kiegyenlítő pályaállapotok ellenére a Sepsi volt a kezdeményezőbb és kapura veszélyesebb, és az első félidő hajrájában, egy hosszú támadás végén a vezetést is megszerezte Ignacio Heras nem túl erős, de pontosan a jobb sarokba tartó lapos lövésével. Rögtön a szünet után viszont Jean Claude Mbanga kihasználta Denis Harut elcsúszását, és egyedül kapura törve kiegyenlített. A szentgyörgyiek innen kezdve végig mentek előre a győztes gólért, amelyet végül a 92. percben szereztek meg: egy lefejelt labdával a cserként beállt

Moses Mawa fordult be két védő között, és az ötösről a hálóba vágta a labdát. Ennek köszönhetően a szentgyörgyiek már a jövő héten, egy Resicabánya elleni hazai döntetlennel biztossá tehetik helyüket a Liga 2 felsőházában.

ROMÁN LIGA 2
18. FORDULÓ
CS Dinamo–Sepsi OSK 1–2 (Mbanga 48., ill. Heras 39., Mawa 90+2.)
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre
Poli Iasi–CSM Olimpia Szatmárnémeti 2–0
CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 79 percet játszott

Vasárnap játsszák
11.00: FC Bihor Nagyvárad–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
Az állás: 1. Corvinul 43, 2. Sepsi OSK 39, 3. Voluntari 36, 4. Nagyvárad 35, 5. Marosvásárhely 33, …20. Szatmárnémeti 10.

 

labdarúgás román Liga 2 Olimpia Szatmárnémeti Sepsi OSK
Legfrissebb hírek

Török bundabotrány: tizenegy klub tisztviselői kerültek őrizetbe

Minden más foci
47 perce

Sallói Dániel több mint egy évtized után elhagyta a Kansast, de marad az MLS-ben

Légiósok
Tegnap, 8:15

A Fradi hangos szurkolóiról és Makreckis „illetlen gesztusáról” írnak a bolgár lapok

Európa-liga
Tegnap, 7:35

Labdarúgás: negyeddöntőket játszanak az utánpótlás Magyar-kupában

Utánpótlássport
2026.02.19. 09:03

Labdarúgás: egy gól, egy piros a fiataloktól az NB I 22. fordulójában

Utánpótlássport
2026.02.17. 09:00

Labdarúgás: legyőzte Írországot az U17-es válogatott Spanyolországban

Utánpótlássport
2026.02.14. 17:16

Az UEFA elnöke ellenzi a hazai bajnokik külföldi megrendezését

Minden más foci
2026.02.12. 14:30

Román Kupa: Eppel-mesterhármassal búcsúzott a Csíkszereda, vereséggel a Sepsi

Minden más foci
2026.02.11. 21:26
Ezek is érdekelhetik