Videó: így szerezte meg első szabadkai gólját Holender Filip

A fél évig klub nélküli Holender Filipet januárban szerződtette a szerb élvonalban szereplő, szabadkai Szpartak, és vasárnap a Radnicski ellen játszotta a negyedik bajnoki meccsét új csapatában a legutóbb a Vasasban szerepelt támadó. Holender a 3–3-as döntetlennel záruló találkozón a 45. percben megszerezte első szabadkai gólját – egy balról érkező keresztpassznál fejjel maga elé tette a labdát, majd nyolc méterről, jobbról, éles szögből a hosszú alsóba lőtt –, amivel 2–1-re még vezetett a hazai csapat, de a háromgólos Ester Sokler vezérletével pontot szereztek a vendégek. Holender kezdőként a 65. percig volt a pályán, a Szpartakban négy bajnoki meccsen egy-egy gólt és gólpasszt ért el eddig.

HOLENDER ELSŐ SZABADKAI GÓLJA

LÉGIÓSAINK, ILL. KÜLFÖLDÖN SZEREPLŐ VÁLOGATOTTJAINK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE

ANGLIA

Premier League

Nottingham Forest–Liverpool 0–1

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdett, végig is játszották a meccset.

AUSZTRIA

Bundesliga

17.00: LASK–Red Bull Salzburg

Salzburg: Redzic Damir a kispadon kezdett.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Teplice–Sigma Olomouc 0–0

Olomouc: Baráth Péter kezdett, a 69. percben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

17.15: Nantes–Le Havre

Le Havre: Loic Nego

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

19.00: AEK Athén–Levadiakosz

AEK: Varga Barnabás

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Paderborn–Hertha BSC 5–2

Hertha: Dárdai Márton kezdett, végig is játszotta a meccset.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

21.30: Porto–Rio Ave

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Bihor–ASA Marosvásárhely 2–1

ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel kispados volt, nem állt be.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Zaragoza 2–1

Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.

SZERBIA

Szuperliga

Szpartak Szabadka–Radnicski 1923 3–3

Szpartak: Holender Filip kezdett, a 45. percben gólt szerzett, a 65. percben lecserélték.

19.00: Topolya–Csukaricski

Topolya: Mezei Szabolcs

SZLOVÁKIA

Niké Liga

18.00: Kassa–Zsolna

Kassa: Kovács Mátyás

Zsolna: Szánthó Regő