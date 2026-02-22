Videó: így szerezte meg első szabadkai gólját Holender Filip
A fél évig klub nélküli Holender Filipet januárban szerződtette a szerb élvonalban szereplő, szabadkai Szpartak, és vasárnap a Radnicski ellen játszotta a negyedik bajnoki meccsét új csapatában a legutóbb a Vasasban szerepelt támadó. Holender a 3–3-as döntetlennel záruló találkozón a 45. percben megszerezte első szabadkai gólját – egy balról érkező keresztpassznál fejjel maga elé tette a labdát, majd nyolc méterről, jobbról, éles szögből a hosszú alsóba lőtt –, amivel 2–1-re még vezetett a hazai csapat, de a háromgólos Ester Sokler vezérletével pontot szereztek a vendégek. Holender kezdőként a 65. percig volt a pályán, a Szpartakban négy bajnoki meccsen egy-egy gólt és gólpasszt ért el eddig.
HOLENDER ELSŐ SZABADKAI GÓLJA
LÉGIÓSAINK, ILL. KÜLFÖLDÖN SZEREPLŐ VÁLOGATOTTJAINK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE
ANGLIA
Premier League
Nottingham Forest–Liverpool 0–1
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdett, végig is játszották a meccset.
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: LASK–Red Bull Salzburg
Salzburg: Redzic Damir a kispadon kezdett.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Teplice–Sigma Olomouc 0–0
Olomouc: Baráth Péter kezdett, a 69. percben lecserélték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Nantes–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
19.00: AEK Athén–Levadiakosz
AEK: Varga Barnabás
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Paderborn–Hertha BSC 5–2
Hertha: Dárdai Márton kezdett, végig is játszotta a meccset.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Porto–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Bihor–ASA Marosvásárhely 2–1
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel kispados volt, nem állt be.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Zaragoza 2–1
Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.
SZERBIA
Szuperliga
Szpartak Szabadka–Radnicski 1923 3–3
Szpartak: Holender Filip kezdett, a 45. percben gólt szerzett, a 65. percben lecserélték.
19.00: Topolya–Csukaricski
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Kassa–Zsolna
Kassa: Kovács Mátyás
Zsolna: Szánthó Regő