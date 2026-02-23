Nemzeti Sportrádió

Alig volt ereje lebicegni a pályáról, de jól van Schäfer András

2026.02.23. 09:15
Schäfer András (Fotó: Imago Images)
Union Berlin légiósok Schäfer András
Bár elfáradt a Leverkusen hétvégi legyőzése alkalmával, nem szenvedett sérülést Schäfer András, az Union Berlin válogatott középpályása.

MEGTÖRT A JÉG, a Bajnokok Ligája-szereplő Leverkusen 1–0-s legyőzésével szombaton elkönyvelte első sikerét 2026-ban az Union Berlin. Schäfer András, a fővárosiak 26 éves, 41-szeres válogatott középpályása kezdőként kapott szerepet, a bizalmat pedig dinamikus, hasznos játékkal hálálta meg – a 85. percben azonban lecserélték.

A Berliner Morgenpost a meccs utáni nyilatkozatát idézve arról írt, hogy alig maradt energiája lebicegni a pályáról. Lapunk úgy tudja, szó sincs sérülésről, a szakmai stáb a következő, Mönchengladbach elleni bajnokin is számíthat a játékára.

A berliniek kilencedikek a tabellán, s ha állandósítják jó formájukat, versenyben lehetnek az európai kupaindulást érő helyekért.

Német labdarúgás
2026.02.21. 17:41

Meleg volt a végén a pite, de a Bayern München legyőzte a Frankfurtot

Ollózós gól a Köln–Hoffenheimen, odahaza nyertek Schäferék a Leverkusen ellen.

 

 

Union Berlin légiósok Schäfer András
