Alig volt ereje lebicegni a pályáról, de jól van Schäfer András

MEGTÖRT A JÉG, a Bajnokok Ligája-szereplő Leverkusen 1–0-s legyőzésével szombaton elkönyvelte első sikerét 2026-ban az Union Berlin. Schäfer András, a fővárosiak 26 éves, 41-szeres válogatott középpályása kezdőként kapott szerepet, a bizalmat pedig dinamikus, hasznos játékkal hálálta meg – a 85. percben azonban lecserélték.

A Berliner Morgenpost a meccs utáni nyilatkozatát idézve arról írt, hogy alig maradt energiája lebicegni a pályáról. Lapunk úgy tudja, szó sincs sérülésről, a szakmai stáb a következő, Mönchengladbach elleni bajnokin is számíthat a játékára.

A berliniek kilencedikek a tabellán, s ha állandósítják jó formájukat, versenyben lehetnek az európai kupaindulást érő helyekért.