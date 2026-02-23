Heti program: BL-, El- és Kl-rájátszás, hétvégén NB I és férfi kosárlabda-vb-selejtező
FEBRUÁR 23., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
23. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
19. FORDULÓ
17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
20.30: Everton–Manchester United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
26. FORDULÓ
18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)
ROMÁN SUPERLIGA
28. FORDULÓ
16.00: FK Csíkszereda–FC Hermannstadt – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ
21.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Kvadszija–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Veszprém
18.30: Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia
18.30: PTE-PEAC–Nyírbátor
18.30: DEAC–Újpest FC
18.30: Haladás VSE–Kecskemét
18.30: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
16.30: az elődöntő sorsolása (Tv: M4 Sport)
SZNÚKER
Home Nations Series, Welsh Open
14.00: délutáni program (Tv: Eurosport1)
20.00: esti program (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Dubai
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Acapulco
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Mérida
21.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Austin
18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
20.00: Bondár Anna (6.)–Kamilla Rakhimova (üzbég)
FEBRUÁR 24., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög)
21.00: Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) (Tv: Sport1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
34. FORDULÓ
21.00: Southampton–QPR (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OB I
ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉSEK (ha szükségesek)
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
VÍZILABDA
NŐI OB I, FELSŐHÁZ
19.00: Ferencváros–UVSE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FEBRUÁR 25., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco FC (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
34. FORDULÓ
21.00: Stoke City–Oxford United (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Najma–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Vasas SC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: Sopron Basket–DVTK Hun-Therm
18.00: NKA Universitas Pécs–Uni Győr
18.00: TFSE–Tarr KSC Szekszárd
18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd
18.00: Dávid Kornél KA–ELTE BEAC Újbuda
18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK
FÉRFI EUROLIGA, ALAPSZAKASZ
29. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Partizan Beograd (szerb)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Olympiakosz (görög)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Barcelona (spanyol)
20.30: Crvena zvezda (szerb)–Anadolu Efes (török)
NŐI EUROLIGA, PLAY-IN
2. MÉRKŐZÉSEK
ELŐDÖNTŐ
19.30: Girona (spanyol)–Fenerbahce (török)
19.30: Basket Landes (francia)–Galatasaray (török)
NEGYEDDÖNTŐ
20.00: Zaragoza (spanyol)–USK Praha (cseh)
20.00: Venezia (olasz)–Schio (olasz)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár
Női Challege Kupa, elődöntő, visszavágó
20.00: Megabox group Vallefoglia (olasz)–KHG Kaposvári NRC
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, nyolcaddöntő, első mérkőzések
VasasPlaket–BVSC-Manna ABC
Szolnoki Dózsa–Jadran Split (horvát)
FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille OSC (francia)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Celtic FC (skót)
21.00: KRC Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK Szaloniki (görög)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török)
KONFERENCIALIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Fiorentina (olasz)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
18.45: Samsunspor (örök)–KF Skendija (északmacedón)
18.45: NK Celje (szlovén)–FC Drita (koszovói)
18.45: HNK Rijeka (horvát)–Omonia Nicosia (ciprusi)
21.00: Lech Poznan (lengyel)–Kuopion PS (finn)
21.00: AZ (holland)–FA Noa (örmény)
21.00: Crystal Palace (angol)–Zrinjski Mostar (bosnyák)
21.00: FC Lausanne-Sport (svájci)–Sigma Olomouc (cseh)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Rijád–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
STRANDKÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
11.00: a férfi és női csoportkör sorsolása
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
B-CSOPORT
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 29. FORDULÓ
18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)
19.30: Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Paris Basketball (francia)
20.30: Baskonia (spanyol)–Valencia (spanyol)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
19.00: EPS-Honvéd–Debreceni VSE-Master Good
FEBRUÁR 27., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
12.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: Sport1)
EURÓPA-LIGA
13.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)
KONFERENCIALIGA
14.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon
NB I
24. FORDULÓ
20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
20.45: Strasbourg–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
20.30: Augsburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
20.45: Parma–Cagliari
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
21.00: Levante–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
OB I
Döntő, 1. mérkőzés
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–Budai Farkasok-Rév
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
3. FORDULÓ
18.00: Magyarország–Franciaország, Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FEBRUÁR 28., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
24. FORDULÓ
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
35. FORDULÓ
13.30: Leicester City–Norwich City (Tv: Match4)
16.00: Preston–Millwall (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
17.00: Rennes–Toulouse
19.00: Monaco–Angers
21.05: Le Havre–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–St. Pauli
15.30: Borussia Mönchengladbach–Union Berlin
15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
NÉMET 2. BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
13.30: Hertha BSC–Nürnberg (Tv: Arena4)
20.30: Fürth–Schalke (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
15.00: Como–Lecce
18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
24. FORDULÓ
15.00: NK Osijek–Vukovar 1991
SZERB SZUPERLIGA
25. FORDULÓ
18.00: Novi Pazar–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
22. FORDULÓ
15.30: Zilina–DAC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Fedett pályás országos bajnokság és téli dobó bajnokság, Nyíregyháza
13.45: 1. nap
KERÉKPÁR
Omloop Nieuwsblad egynapos országúti verseny, Belgium
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: ETO University HT–FTC-Green Collect
18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest
19.00: Liqui Moly NEKA–CYEB-Budakalász
NŐI NB I
15.00: DVSC Schaeffler-Mol Esztergom
16.00: NEKA–Vasas SC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC
18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: TFSE–Dunaújvárosi KSE
18.00: Kecskeméti RC–MÁV Előre Foxconn
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Szolnoki RK-SC SI
18.00: MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
16.00: Szolnoki Dózsa–One Eger
17.00: Szegedi VE–Metalcom Szentes
17.00: BVSC-Manna ABC–DVSE-Master Good
17.00: Kaposvári VK–KSI SE
19.00: VasasPlaket–FTC-Telekom Waterpolo – a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Semmelweis OSC–PannErgy-Miskolci VLC
19.00: EPS-Honvéd–UVSE
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
B-CSOPORT
Glyfada (görög)–BVSC-Manna ABC
D-CSOPORT
III. Kerületi TVE–CN Catalunya (spanyol)
MÁRCIUS 1., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
24. FORDULÓ
16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
20. FORDULÓ
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
NB III
18. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros
12.00: Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building
14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK
14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Füzesabony SC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya
11.00: Újpest FC II–ETO Akadémia
14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC
14.00: Budaörs–Gyirmót FC Győr
14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC
14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre
14.00: Monor SE–III. kerületi TVE
14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC
14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK
14.00: Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II
14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC
14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC
14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC
14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC
14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE
14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok
14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur
15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
15.00: Paris FC–Nice
17.15: Lille–Nantes
17.15: Lorient–Auxerre
17.15: Metz–Brest
20.45: Marseille–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
ROMÁN SUPERLIGA
29. FORDULÓ
14.45: Petrolul–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SKÓT PREMIERSHIP
29. FORDULÓ
13.00: Glasgow Rangers–Celtic (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Fedett pályás országos bajnokság és téli dobó bajnokság, Nyíregyháza
14.30: 2. nap
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
OB I
Döntő, 2. mérkőzés
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
4. FORDULÓ
18.00: Franciaország–Magyarország, Le Mans (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: DEAC–Fino Kaposvár
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
18.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC