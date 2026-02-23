Heti program: BL-, El- és Kl-rájátszás, hétvégén NB I és férfi kosárlabda-vb-selejtező

FEBRUÁR 23., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

23. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

19. FORDULÓ

17.45: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

20.30: Everton–Manchester United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

18.30: Fiorentina–Pisa (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Udinese (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

28. FORDULÓ

16.00: FK Csíkszereda–FC Hermannstadt – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ

21.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Kvadszija–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

22. (UTOLSÓ) FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Veszprém

18.30: Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia

18.30: PTE-PEAC–Nyírbátor

18.30: DEAC–Újpest FC

18.30: Haladás VSE–Kecskemét

18.30: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

16.30: az elődöntő sorsolása (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open

14.00: délutáni program (Tv: Eurosport1)

20.00: esti program (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Dubai

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Acapulco

17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Mérida

21.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Austin

18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

20.00: Bondár Anna (6.)–Kamilla Rakhimova (üzbég)

FEBRUÁR 24., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög)

21.00: Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

34. FORDULÓ

21.00: Southampton–QPR (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉSEK (ha szükségesek)

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

VÍZILABDA

NŐI OB I, FELSŐHÁZ

19.00: Ferencváros–UVSE – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FEBRUÁR 25., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco FC (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

34. FORDULÓ

21.00: Stoke City–Oxford United (Tv: Match4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Najma–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Vasas SC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Sopron Basket–DVTK Hun-Therm

18.00: NKA Universitas Pécs–Uni Győr

18.00: TFSE–Tarr KSC Szekszárd

18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd

18.00: Dávid Kornél KA–ELTE BEAC Újbuda

18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK

FÉRFI EUROLIGA, ALAPSZAKASZ

29. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Partizan Beograd (szerb)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Olympiakosz (görög)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Barcelona (spanyol)

20.30: Crvena zvezda (szerb)–Anadolu Efes (török)

NŐI EUROLIGA, PLAY-IN

2. MÉRKŐZÉSEK

ELŐDÖNTŐ

19.30: Girona (spanyol)–Fenerbahce (török)

19.30: Basket Landes (francia)–Galatasaray (török)

NEGYEDDÖNTŐ

20.00: Zaragoza (spanyol)–USK Praha (cseh)

20.00: Venezia (olasz)–Schio (olasz)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár

Női Challege Kupa, elődöntő, visszavágó

20.00: Megabox group Vallefoglia (olasz)–KHG Kaposvári NRC

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, nyolcaddöntő, első mérkőzések

VasasPlaket–BVSC-Manna ABC

Szolnoki Dózsa–Jadran Split (horvát)

FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille OSC (francia)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Celtic FC (skót)

21.00: KRC Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK Szaloniki (görög)

21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török)

KONFERENCIALIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Fiorentina (olasz)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

18.45: Samsunspor (örök)–KF Skendija (északmacedón)

18.45: NK Celje (szlovén)–FC Drita (koszovói)

18.45: HNK Rijeka (horvát)–Omonia Nicosia (ciprusi)

21.00: Lech Poznan (lengyel)–Kuopion PS (finn)

21.00: AZ (holland)–FA Noa (örmény)

21.00: Crystal Palace (angol)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

21.00: FC Lausanne-Sport (svájci)–Sigma Olomouc (cseh)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Rijád–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

STRANDKÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

11.00: a férfi és női csoportkör sorsolása

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

B-CSOPORT

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 29. FORDULÓ

18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)

19.30: Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Paris Basketball (francia)

20.30: Baskonia (spanyol)–Valencia (spanyol)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

19.00: EPS-Honvéd–Debreceni VSE-Master Good

FEBRUÁR 27., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: Sport1)

EURÓPA-LIGA

13.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)

KONFERENCIALIGA

14.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon

NB I

24. FORDULÓ

20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

20.45: Strasbourg–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

20.30: Augsburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

20.45: Parma–Cagliari

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

21.00: Levante–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

OB I

Döntő, 1. mérkőzés

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: One Veszprém HC–Budai Farkasok-Rév

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

3. FORDULÓ

18.00: Magyarország–Franciaország, Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FEBRUÁR 28., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

24. FORDULÓ

14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Brentford

16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Everton

18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

35. FORDULÓ

13.30: Leicester City–Norwich City (Tv: Match4)

16.00: Preston–Millwall (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

17.00: Rennes–Toulouse

19.00: Monaco–Angers

21.05: Le Havre–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–St. Pauli

15.30: Borussia Mönchengladbach–Union Berlin

15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Heidenheim

18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

NÉMET 2. BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

13.30: Hertha BSC–Nürnberg (Tv: Arena4)

20.30: Fürth–Schalke (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

15.00: Como–Lecce

18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

24. FORDULÓ

15.00: NK Osijek–Vukovar 1991

SZERB SZUPERLIGA

25. FORDULÓ

18.00: Novi Pazar–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

22. FORDULÓ

15.30: Zilina–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Fedett pályás országos bajnokság és téli dobó bajnokság, Nyíregyháza

13.45: 1. nap

KERÉKPÁR

Omloop Nieuwsblad egynapos országúti verseny, Belgium

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: ETO University HT–FTC-Green Collect

18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest

19.00: Liqui Moly NEKA–CYEB-Budakalász

NŐI NB I

15.00: DVSC Schaeffler-Mol Esztergom

16.00: NEKA–Vasas SC

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs

18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC

18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC

18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: TFSE–Dunaújvárosi KSE

18.00: Kecskeméti RC–MÁV Előre Foxconn

18.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Szolnoki RK-SC SI

18.00: MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

16.00: Szolnoki Dózsa–One Eger

17.00: Szegedi VE–Metalcom Szentes

17.00: BVSC-Manna ABC–DVSE-Master Good

17.00: Kaposvári VK–KSI SE

19.00: VasasPlaket–FTC-Telekom Waterpolo – a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Semmelweis OSC–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: EPS-Honvéd–UVSE

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

B-CSOPORT

Glyfada (görög)–BVSC-Manna ABC

D-CSOPORT

III. Kerületi TVE–CN Catalunya (spanyol)

MÁRCIUS 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

24. FORDULÓ

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

20. FORDULÓ

14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

NB III

18. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye

11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros

12.00: Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building

14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC

14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK

14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE

14.00: Füzesabony SC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya

11.00: Újpest FC II–ETO Akadémia

14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC

14.00: Budaörs–Gyirmót FC Győr

14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC

14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém

14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre

14.00: Monor SE–III. kerületi TVE

14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC

14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK

14.00: Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II

14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC

14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Ferencvárosi TC II

14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC

14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC

14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC

14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE

14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC

14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok

14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest

15.00: Fulham–Tottenham Hotspur

15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

15.00: Paris FC–Nice

17.15: Lille–Nantes

17.15: Lorient–Auxerre

17.15: Metz–Brest

20.45: Marseille–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)

19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

12.30: Cremonese–Milan

15.00: Sassuolo–Atalanta

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA

29. FORDULÓ

14.45: Petrolul–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SKÓT PREMIERSHIP

29. FORDULÓ

13.00: Glasgow Rangers–Celtic (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Fedett pályás országos bajnokság és téli dobó bajnokság, Nyíregyháza

14.30: 2. nap

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

OB I

Döntő, 2. mérkőzés

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

4. FORDULÓ

18.00: Franciaország–Magyarország, Le Mans (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: DEAC–Fino Kaposvár

Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

18.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC