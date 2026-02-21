Ramadan mesterhármast szerzett, a DAC egy góllal nyert a szakolcaiak ellen

A szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) 21. fordulójában a Dunaszerdahely 3–2-re legyőzte hazai pályán szakolcia ellenfelét. A dunaszerdahelyiek szír játékosa, Ammar Ramadan 13 perc alatt mesterhármast szerzett. A találkozó utolsó perceiben kétszer is betaláltak a vendégek, de az egyenlítésre már nem volt idejük. A DAC pontszámban beérte a tabella élén álló Slovant.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

21. FORDULÓ

DAC–SKALICA 3–2 (3–0)

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 3515 néző. Vezette: Benedik

DAC: J. Bartels – Kapanadze, Kacsaraba (Blazek, 76.), Nemanic, A. Méndez (A. Gueye, 61.) – Tuboly – A. Gruber, Ramadan (Sylla, 86.), Ouro (Jencus, 61.), Kmet – Corr (Kukovec, a szünetben). Vezetőedző: Branislav Fodrek

SKALICA: Junas – Fabis, Suver (Cernek, 31.), Ujlaky M., Gazi – Pudhorocky, Holly (Baris, 32.) – E. Daniel, Smejkal, Abdullahi (Ravas, 63.) – Leginus (P. Onyedika, a szünetben). Vezetőedző: Roman Hudec

Gólszerző: Ramadan (6., 9., 13.), ill. Smejkal (75.), Ravas (88.) Cikkünk folyamatosan frissül... PERCRŐL PERCRE