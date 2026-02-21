Nemzeti Sportrádió

NB I

Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2 – ÉLŐ, Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

Ramadan mesterhármast szerzett, a DAC egy góllal nyert a szakolcaiak ellen

2026.02.21. 17:24
null
Ramadan háromszor talált be a szakolcaiak kapujába (Fotó: DAC)
Címkék
Skalica Szakolca DAC Dunaszerdahely szlovák bajnokság Niké Liga
A szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) 21. fordulójában a Dunaszerdahely 3–2-re legyőzte hazai pályán szakolcia ellenfelét. A dunaszerdahelyiek szír játékosa, Ammar Ramadan 13 perc alatt mesterhármast szerzett. A találkozó utolsó perceiben kétszer is betaláltak a vendégek, de az egyenlítésre már nem volt idejük. A DAC pontszámban beérte a tabella élén álló Slovant.

 

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
21. FORDULÓ
DAC–SKALICA 3–2 (3–0)
Dunaszerdahely, Mol Aréna, 3515 néző. Vezette: Benedik
DAC: J. Bartels – Kapanadze, Kacsaraba (Blazek, 76.), Nemanic, A. Méndez (A. Gueye, 61.) – Tuboly – A. Gruber, Ramadan (Sylla, 86.), Ouro (Jencus, 61.), Kmet – Corr (Kukovec, a szünetben). Vezetőedző: Branislav Fodrek
SKALICA: Junas – Fabis, Suver (Cernek, 31.), Ujlaky M., Gazi – Pudhorocky, Holly (Baris, 32.) – E. Daniel, Smejkal, Abdullahi (Ravas, 63.) – Leginus (P. Onyedika, a szünetben). Vezetőedző: Roman Hudec
Gólszerző: Ramadan (6., 9., 13.), ill. Smejkal (75.), Ravas (88.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Skalica Szakolca DAC Dunaszerdahely szlovák bajnokság Niké Liga
Legfrissebb hírek

Niké Liga: Kovács Mátyás a forduló válogatottjában

Minden más foci
2026.02.17. 12:13

Tuboly Máté: A futball megbüntetett minket

Minden más foci
2026.02.16. 12:56

Hiába vezetett két góllal a DAC, a Komárom egyenlített, és otthon tartott egy pontot

Minden más foci
2026.02.15. 17:34

Niké Liga: Kovács Mátyás két gólpasszt adott az Eperjes ellen

Minden más foci
2026.02.14. 21:47

Vereséggel kezdte az évet a Komárom

Minden más foci
2026.02.08. 18:10

Niké Liga: Kovács Mátyás volt a kassai meccs legjobbja

Minden más foci
2026.02.08. 11:35

„Elfogadhatatlan teljesítmény” – Tuboly Máté a Slovan Bratislava elleni vereségről

Minden más foci
2026.02.08. 09:58

Büntetőt hibázva simán elbukta a Slovan elleni rangadót a DAC

Minden más foci
2026.02.07. 20:08
Ezek is érdekelhetik