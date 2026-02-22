Premier League: Nottingham Forest–Liverpool

A címvédő ellen mutatkozik be bajnokin (Premier League) a Nottingham Forest portugál vezetőedzője, Vítor Pereira. A Liverpool kezdőcsapatában két magyar is szerepel a City Groundon Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

Nottingham Forest–Liverpool 0–0

Nottingham, City Ground. Vezeti: A. Taylor

Nottingham Forest: Ortega – Aina, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi – I. Jesus. Vezetőedző: Vítor Pereira

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, C. Jones, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot