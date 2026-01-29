Szalai Attila: Én is vágyom a stabilitásra

Derült égből villámcsapás – a magyar szurkolót így érhette az a bejelentés, hogy Szalai Attila klubot vált. Mint ismert, az 53-szoros válogatott védő 2023 és 2025 nyara között nagyon keveset volt pályán – ezért tavaly ősszel visszatért Törökországba és a Kasimpasa játékosa lett, ahol újra folyamatosan játszott, még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta – aztán néhány napja csak annyit lehetett hallani, hogy nem elégedettek vele, és a magyar játékos kölcsönben Szczecinbe, a Pogonhoz került.

Mi történt ilyen hirtelen?

„Tudom, hogy ebben a pillanatban ez a legérdekesebb kérdés velem kapcsolatban – mondta lapunknak a január 20-án a 28. születésnapján köszöntött futballista. – Ám kérem, fogadja el, nem szeretnék sárdobálásba belemenni, pláne nem a médiában. Tervezek egy közleményt kiadni, hogy ez az egész történet, amely valóban nagyon hirtelen történt, miképp fest az én szemszögemből, abban elmondom az álláspontomat.”

A védő is azt javasolta, számára is az a legfontosabb, hogy előre nézzen, és a közeljövővel foglalkozzon – tegyünk így magunk is.

„Nagyon gyorsan történtek az események – mondta Szalai Attila. – Hétfőn megtörtént az orvosi vizsgálat, Budapestről autóval érkeztem Szczecinbe, a párom elkísért, és már megtörtént a bemutatkozás, túl is vagyok az első közös edzésen. Az első benyomásom az, hogy nagyon családias, barátságos klubhoz kerültem, mindenki kedvesen fogadott, de az igaz, itt nagyon hideg van… Persze, ez nem fontos, pozitívan látom a helyzetet és nagyon bízom abban, hogy egy sikeres tavasz előtt állok én is, ahogy a Pogon is.”

Miért pont Lengyelország? Ugyebár, az úgynevezett magyar ajánlás az NB I klubjainak milyen nehézséget okoz, még a legjobb csapatoknak is kézenfekvő lehetett volna tavaszra megszerezni a tapasztalt hátvédet.

„A Pogon játékosa vagyok, így nem illendő arról beszélni, hogy kikkel kerültünk kapcsolatba – érkezett a válasz a védőtől. – Volt otthonról is érdeklődés, ennyit mondhatok, és török csapatok is kerestek, de úgy éreztem, környezetváltozásra van szükségem, és amikor a Pogonnal először beszélgettünk, azonnal jó érzés fogott el. Az elnök, a sportigazgató, a vezetőedző, mindenki nagyon erőteljesen kifejezte, mennyire szeretnék, hogy ehhez a klubhoz csatlakozzak, és ez döntött.”

Ezzel együtt nem kétséges, hogy a szemünk előtt formálódó karrier, amely évekig egyenletesen felfelé ívelt, egy ideje megtört és bár úgy tűnt, a Kasimpasa színeiben magára talál a válogatott játékos, itt az újabb költözés.

„Nyilvánvalóan nem ez volt a célom nekem sem – sóhajtott Szalai Attila. – Soha senkinek sem az az elképzelése, hogy félévente kölcsönben szerepeljen, egyik országból vándoroljon a másikba, én is vágyom a stabilitásra. Minden klubváltásnál az ember fejében az van, hogy szívesen írt alá, évekig játszana az adott egyesületben, de ez nem kívánságműsor, és a futball néha hoz váratlan helyzeteket. Számomra is váratlanul alakult ki ez a helyzet, és most ezt kellett megoldani. Nem kétséges, hogy azóta, amióta a Fenerbahcétól elköszöntem, nagyon nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna, de sokat tanultam ebből az időszakból is.”

Szalai Attilával kapcsolatban mindig kulcskérdés a nemzeti csapat: a Puskás Aréna avatásán debütált címeres mezben, két Európa-bajnokságon is szerepelt, és mindig fontos számára a magyar válogatott.

„Ez pontosan így van, ezért kulcskérdés, hogy az ember folyamatosan pályán legyen és kiegyensúlyozottan, stabilan teljesítsen. Mindenki tudja, mit gondol erről Marco Rossi szövetségi kapitány, és ebben a szituációban is kikértem a véleményét – ő is úgy gondolta a Pogon jó lehetőség számomra, hogy játékban legyek, hétről-hétre bajnoki mérkőzéseken bizonyítsak. Folyamatosan játszani akarok, mert címeres mezben a legmegtisztelőbb dolog futballozni, ahhoz pedig a klubodban kell bizonyítani.”