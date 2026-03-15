A kiesés elől menekülő Spurs legyőzésével feledtetné a hétközi BL-botlást a Liverpool
ISMÉT NEHÉZ HELYZETBEN Arne Slot, a Liverpool menedzsere, akinek a soron következő mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját egy újabb botlás után kellett megtartania. A „vörösök” kedden tizennegyedszer kaptak ki az évadban – ezúttal a Galatasaray otthonában (0–1), a BL nyolcaddöntőjének első felvonásán –, a holland szakembernek pedig pénteken már a Tottenham elleni bajnoki találkozóról kellett beszélnie. Mint kiderült, a hétközi európai kupamérkőzésről kieső Alisson csak kisebb izomhúzódást szenvedett, ám nem garantálható a brazil kapus visszatérése a Spurs ellen, az isztambuli túrát betegség miatt kihagyó Federico Chiesa pedig hamarosan újra edzésbe állhat.
Lapunk érdeklődésére, miszerint mi a helyzet Kerkez Milossal, aki legutóbb a West Ham ellen játszhatott végig egy mérkőzést (azóta három meccse is volt a Liverpoolnak), a menedzser elmondta, hogy a BL-ben eredetileg nem állt szándékában lehozni a pályáról.
„Ugyanolyan a formája, mint két héttel ezelőtt, amikor a West Hammel találkoztunk. A Galatasaray ellen jó teljesítményt nyújtott, ugyanakkor sárga lapot kapott egy olyan közegben, amelyben rengeteg szabadrúgást fújtak be könnyű síppal ellenünk, és a lapokat is könnyedén szórta a játékvezető, ráadásul az ellenfél nagyon okosan rájátszott erre. Úgy éreztem, túl nagy kockázatot vállalnék, ha a pályán hagynám, mert ő mindig agresszívan megy bele a párharcokba – nem akartam, hogy kiállítsák. Andrew Robertson személyében megfelelő cserém volt, továbbá azt is figyelembe vettem, hogy az előző BL-körben a Galata–Juventus párharcban mindkét meccsen állítottak ki játékost az olaszoktól, és az egyik történetesen a balbekk volt. Összeségében tehát Milos nem játszott rosszul, a kiállítás veszélye miatt cseréltem le.”
„Kerkez jó, de mindenképpen tisztességes teljesítményt nyújtott” – Arne Slot az NS-nek
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik várhatóan kezd a Tottenham ellen, kérdés, hogy utóbbi melyik poszton. Szokás szerint több verzió is szóba jöhet, kezdve a jobb-bekktől a szűrőn át a középső középpályásig. Szoboszlaival kapcsolatos hír, hogy a szurkolók őt választották február hónap legjobbjának. A Liverpool hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a szavazáson Hugo Ekitiké végzett a második, míg Virgil van Dijk a harmadik helyen. A magyar futballista az idény során negyedik alkalommal érdemelte ki az elismerést (Federico Chiesa, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz egyszer-egyszer lett a hónap legjobbja), korábban az augusztusban, októberben és novemberben nyújtott teljesítményét díjazták hasonlóan.
„Ismét köszönöm a szurkolóknak. Nagyszerű, hogy negyedszer is engem láttak a legjobbnak, de folytatnunk kell tovább, mert még hosszú az idény, és sok mindent el szeretnénk érni” – olvasható Szoboszlai Dominik nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.
Szoboszlai ismét a hónap játékosa lett a Liverpoolnál
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n
KORÁBBAN
West Ham United–Manchester City 1–1 (Mavropanosz 35., ill. B. Silva 31.)
Arsenal–Everton 2–0 (Gyökeres 89., Dowman 90+7.)
Chelsea–Newcastle United 0–1 (Gordon 18.)
Burnley–AFC Bournemouth 0–0
Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–1 (Minteh 58.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfő
21.00: Brentford–Wolverhampton