A kiesés elől menekülő Spurs legyőzésével feledtetné a hétközi BL-botlást a Liverpool



ISMÉT NEHÉZ HELYZETBEN Arne Slot, a Liverpool menedzsere, akinek a soron következő mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját egy újabb botlás után kellett megtartania. A „vörösök” kedden tizennegyedszer kaptak ki az évadban – ezúttal a Galatasaray otthonában (0–1), a BL nyolcaddöntőjének első felvonásán –, a holland szakembernek pedig pénteken már a Tottenham elleni bajnoki találkozóról kellett beszélnie. Mint kiderült, a hétközi európai kupamérkőzésről kieső Alisson csak kisebb izomhúzódást szenvedett, ám nem garantálható a brazil kapus visszatérése a Spurs ellen, az isztambuli túrát betegség miatt kihagyó Federico Chiesa pedig hamarosan újra edzésbe állhat.

Lapunk érdeklődésére, miszerint mi a helyzet Kerkez Milossal, aki legutóbb a West Ham ellen játszhatott végig egy mérkőzést (azóta három meccse is volt a Liverpoolnak), a menedzser elmondta, hogy a BL-ben eredetileg nem állt szándékában lehozni a pályáról.

„Ugyanolyan a formája, mint két héttel ezelőtt, amikor a West Hammel találkoztunk. A Galatasaray ellen jó teljesítményt nyújtott, ugyanakkor sárga lapot kapott egy olyan közegben, amelyben rengeteg szabadrúgást fújtak be könnyű síppal ellenünk, és a lapokat is könnyedén szórta a játékvezető, ráadásul az ellenfél nagyon okosan rájátszott erre. Úgy éreztem, túl nagy kockázatot vállalnék, ha a pályán hagynám, mert ő mindig agresszívan megy bele a párharcokba – nem akartam, hogy kiállítsák. Andrew Robertson személyében megfelelő cserém volt, továbbá azt is figyelembe vettem, hogy az előző BL-körben a Galata–Juventus párharcban mindkét meccsen állítottak ki játékost az olaszoktól, és az egyik történetesen a balbekk volt. Összeségében tehát Milos nem játszott rosszul, a kiállítás veszélye miatt cseréltem le.”