„Verstappennek ez egy igazi horrorshow” – Wolff szerint nem az F1-gyel, hanem a Red Bull autójával van gond

2026.03.15. 20:23
Verstappen véleménye jobb lenne az F1-ről, ha a Red Bull jobb autót adott volna neki?
F1 Kínai Nagydíj Toto Wolff Max Verstappen Red Bull Formula–1
A Formula–1-es Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff úgy érzi, Max Verstappen új szabályrendszerrel kapcsolatos éles kritikái mögött részben a Red Bull jelenlegi helyzete áll.

Max Verstappen az egyik legnagyobb kritikusa a 2026-os szabályrendszernek, a holland versenyző már nemegyszer kifejtette, hogy egyáltalán nem élvezi jelenlegi autók vezetését, Mario Karthoz hasonlította a Formula–1-et, és úgy fogalmazott, hogy akinek tetszik, amit lát, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés. Noha a négyszeres világbajnok mindig hangsúlyozza, hogy véleményére nincs hatással a Red Bull pocsék évkezdése – a pilóta a sprintversenyen és a futamon is pont nélkül maradt Sanghajban, míg Ausztráliában 8 pontot szerzett –, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff úgy véli, a keserűség mögött részben a „vörös bikák” jelenlegi helyzete áll. 

„Maxnak ez egy igazi horrorshow. Ha megnézed a fedélzeti kamerás felvételeket a szombati időmérőről, látszik, hogy egyszerűen borzasztó vezetni az autót. Ez teljesen nyilvánvaló, de sok más csapatnál nem ez a helyzet. A Ferrari és a Mercedes ma remek csatát vívott egymással, sok előzéssel, remek versenyzés volt. Mindannyian részese voltunk annak a Formula–1-nek, amikor szó szerint nem volt előzés. Néha túlságosan is nosztalgikusak vagyunk a régi szép idők iránt, de szerintem maga a termék önmagában jó. A középmezőnyben is láthattunk jó néhány csatát, és ez pozitívum.”

„Versenyzői szemszögből nézve, amikor a bevállalós időmérős körökről van szó, már más a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a kvalifikáción a lift and coast (gázelvétel a féktáv előtt) nehezen elfogadható és megemészthető egy olyan versenyző számára, mint amilyen Max is, aki mindig teljes erőbedobással hajt. De szerintem inkább autóspecifikus problémáról van szó, ami felnagyítja a gondot. Ha Max a televízióban vagy egy képernyő előtt követné a futamot, még ő is azt mondaná, hogy érdekes verseny folyt az élmezőnyben.”

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes  
2.George RussellbritMercedes

5.515 mp h.

 
3.Lewis HamiltonbritFerrari

25.267  mp h.

 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari

28.894  mp h.

 
5.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari

57.268  mp h.

 
6.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes

59.647  mp h.

 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:20.588 p h. 
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:27.247 p h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Nico HülkenbergnémetAudi1 kör h. 
12.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
13.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford45feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda32feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda9feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes0nem indult
 Gabriel BortoletobrazilAudi0nem indult
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes0nem indult
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. George Russell12351
2. Kimi Antonelli12347
3. Charles Leclerc1334
4. Lewis Hamilton1333
5. Oliver Bearman317
6. Lando Norris215
7. Pierre Gasly29
8. Max Verstappen18
9. Liam Lawson28
10. Isack Hadjar14
10. Arvid Lindblad14
12. Oscar Piastri13
13. Carlos Sainz12
14. Gabriel Bortoleto12
15. Franco Colapinto11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes98
2. Ferrari67
3. McLaren-Mercedes18
4. Haas-Ferrari17
5. Red Bull-Ford12
6. Racing Bulls-Ford12
7. Alpine-Mercedes10
8. Williams-Mercedes2
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő1. Antonelli 1:32.064
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00

 

 

