„Verstappennek ez egy igazi horrorshow” – Wolff szerint nem az F1-gyel, hanem a Red Bull autójával van gond
Max Verstappen az egyik legnagyobb kritikusa a 2026-os szabályrendszernek, a holland versenyző már nemegyszer kifejtette, hogy egyáltalán nem élvezi jelenlegi autók vezetését, Mario Karthoz hasonlította a Formula–1-et, és úgy fogalmazott, hogy akinek tetszik, amit lát, az nem igazán érti, miről szól a versenyzés. Noha a négyszeres világbajnok mindig hangsúlyozza, hogy véleményére nincs hatással a Red Bull pocsék évkezdése – a pilóta a sprintversenyen és a futamon is pont nélkül maradt Sanghajban, míg Ausztráliában 8 pontot szerzett –, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff úgy véli, a keserűség mögött részben a „vörös bikák” jelenlegi helyzete áll.
„Maxnak ez egy igazi horrorshow. Ha megnézed a fedélzeti kamerás felvételeket a szombati időmérőről, látszik, hogy egyszerűen borzasztó vezetni az autót. Ez teljesen nyilvánvaló, de sok más csapatnál nem ez a helyzet. A Ferrari és a Mercedes ma remek csatát vívott egymással, sok előzéssel, remek versenyzés volt. Mindannyian részese voltunk annak a Formula–1-nek, amikor szó szerint nem volt előzés. Néha túlságosan is nosztalgikusak vagyunk a régi szép idők iránt, de szerintem maga a termék önmagában jó. A középmezőnyben is láthattunk jó néhány csatát, és ez pozitívum.”
„Versenyzői szemszögből nézve, amikor a bevállalós időmérős körökről van szó, már más a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a kvalifikáción a lift and coast (gázelvétel a féktáv előtt) nehezen elfogadható és megemészthető egy olyan versenyző számára, mint amilyen Max is, aki mindig teljes erőbedobással hajt. De szerintem inkább autóspecifikus problémáról van szó, ami felnagyítja a gondot. Ha Max a televízióban vagy egy képernyő előtt követné a futamot, még ő is azt mondaná, hogy érdekes verseny folyt az élmezőnyben.”
KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
5.515 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
25.267 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
28.894 mp h.
|5.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
57.268 mp h.
|6.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
59.647 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:20.588 p h.
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:27.247 p h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1 kör h.
|12.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|13.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|45
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|32
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|9
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|0
|nem indult
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|0
|nem indult
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|0
|nem indult
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|0
|nem indult
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|George Russell
|1
|2
|3
|51
|2.
|Kimi Antonelli
|1
|2
|3
|47
|3.
|Charles Leclerc
|–
|1
|3
|34
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|3
|33
|5.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|6.
|Lando Norris
|–
|–
|2
|15
|7.
|Pierre Gasly
|–
|–
|2
|9
|8.
|Max Verstappen
|–
|–
|1
|8
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|2
|8
|10.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|10.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|12.
|Oscar Piastri
|–
|–
|1
|3
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|1
|2
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|15.
|Franco Colapinto
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|98
|2.
|Ferrari
|67
|3.
|McLaren-Mercedes
|18
|4.
|Haas-Ferrari
|17
|5.
|Red Bull-Ford
|12
|6.
|Racing Bulls-Ford
|12
|7.
|Alpine-Mercedes
|10
|8.
|Williams-Mercedes
|2
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|1. Antonelli 1:32.064
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Miami Nagydíj, Miami
|május 3., 22.00
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00