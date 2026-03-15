„Verstappennek ez egy igazi horrorshow” – Wolff szerint nem az F1-gyel, hanem a Red Bull autójával van gond

„Maxnak ez egy igazi horrorshow. Ha megnézed a fedélzeti kamerás felvételeket a szombati időmérőről, látszik, hogy egyszerűen borzasztó vezetni az autót. Ez teljesen nyilvánvaló, de sok más csapatnál nem ez a helyzet. A Ferrari és a Mercedes ma remek csatát vívott egymással, sok előzéssel, remek versenyzés volt. Mindannyian részese voltunk annak a Formula–1-nek, amikor szó szerint nem volt előzés. Néha túlságosan is nosztalgikusak vagyunk a régi szép idők iránt, de szerintem maga a termék önmagában jó. A középmezőnyben is láthattunk jó néhány csatát, és ez pozitívum.”

„Versenyzői szemszögből nézve, amikor a bevállalós időmérős körökről van szó, már más a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a kvalifikáción a lift and coast (gázelvétel a féktáv előtt) nehezen elfogadható és megemészthető egy olyan versenyző számára, mint amilyen Max is, aki mindig teljes erőbedobással hajt. De szerintem inkább autóspecifikus problémáról van szó, ami felnagyítja a gondot. Ha Max a televízióban vagy egy képernyő előtt követné a futamot, még ő is azt mondaná, hogy érdekes verseny folyt az élmezőnyben.”

KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 2. George Russell brit Mercedes 5.515 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 25.267 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 28.894 mp h. 5. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 57.268 mp h. 6. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 59.647 mp h. 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:20.588 p h. 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:27.247 p h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1 kör h. 10. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 11. Nico Hülkenberg német Audi 1 kör h. 12. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 13. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1 kör h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Max Verstappen holland Red Bull-Ford 45 feladta Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 32 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 9 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 0 nem indult Gabriel Bortoleto brazil Audi 0 nem indult Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 0 nem indult Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 0 nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. George Russell 1 2 3 51 2. Kimi Antonelli 1 2 3 47 3. Charles Leclerc – 1 3 34 4. Lewis Hamilton – 1 3 33 5. Oliver Bearman – – 3 17 6. Lando Norris – – 2 15 7. Pierre Gasly – – 2 9 8. Max Verstappen – – 1 8 9. Liam Lawson – – 2 8 10. Isack Hadjar – – 1 4 10. Arvid Lindblad – – 1 4 12. Oscar Piastri – – 1 3 13. Carlos Sainz – – 1 2 14. Gabriel Bortoleto – – 1 2 15. Franco Colapinto – – 1 1