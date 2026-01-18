„Teljesítménye sajnos alulmúlja a várakozásainkat” – a Kasimpasa edzője nem elégedett Szalai Attilával

Év eleji Szalai Attila-interjúnkban mi is kiemeltük, hogy a magyar válogatott védője annak ellenére kapta meg többször is a csapatkapitányi karszalagot a Kasimpasánál, hogy csak nyáron csatlakozott kétmillió euró ellenében, kölcsönbe a török klubhoz a német Hoffenheimtől, de a játékos is kiemelte, hogy érzi a bizalmat.

Ennek ellenére a klub vezetőedzője, Emre Belözoglu vasárnapi sajtótájékoztatóján a várható téli mozgásokra reagálva kiemelte, többet várt a nyáron megszerzett Szalaitól, akinek még bizonytalan a jövője a csapatnál.

„Rodrigo Becao nagyon értékes játékos számunkra, sajnos azonban régóta nem játszik, nem tudjuk bevetni – kezdte Belözoglu arra a 29 éves brazil belső védőre utalva, aki szintén nyáron, szintén kölcsönbe érkezett a csapathoz a Fenerbahcétól, ám eddig csupán egyetlen bajnokin lépett pályára – Úgy hiszem, ha minden játékosunk készen áll, nagyon erős keretünk van.”

„Ami Szalai Attilát illeti, mióta csatlakozott hozzánk, a teljesítménye sajnos alulmúlja a várakozásainkat. Lehet, hogy a következő napokban döntést kell hoznunk vele kapcsolatban, de még nem jutottunk el a végleges álláspontig. Az átigazolási időszakban minden dinamikusan történik, gyorsan születnek döntések” – mondta.

Megállapítása azért lehet furcsa, mert Szalai ugyan a legutóbbi három bajnokiból kettőt is a kispadon töltött, ám ősszel összesen nyolc alkalommal viselte a csapatkapitányi karszalagot, többek között a Galatasaray ellen 3–0-ra elvesztett Süper Lig-meccsen is.