Nemzeti Sportrádió

U23-as birkózó Eb: négy érmet szerzett a magyar küldöttség Nagybecskereken

Munkatársunktól
2026.03.15. 20:45
Terék Gerda (pirosban) szerezte a magyar küldöttség aranyérmét (Fotó: Magyar Birkózószövetség)
Címkék
Nagybecskerek Terék Gerda Darabos László Pók Karolina U23-as birkózó Eb Szenttamási Róza
A délvidéki Nagybecskereken vasárnap véget ért a 2026-os U23-as birkózó Európa-bajnokság. A magyar válogatott összesen egy-egy arany- és ezüst-, valamint két bronzéremmel és három ötödik hellyel zárta a kontinenstornát – olvasható a Magyar Birkózószövetség hírlevelében.

A korosztályos kontinensviadal zárónapján két kötöttfogású magyar versenyző volt érdekelt, az U17-es Eb-3. Zsitovoz Petro (67 kg, ESMTK-KIMBA), valamint az U17-es és U20-as Eb-2. Szinay Szabolcs (82 kg, DVTK-KIMBA) egyaránt szombatról a vigaszágra jutva vette célba dobogót. Előbbi mindössze 18 évesen vitézkedve kétvállra fektette a fehérorosz Ihar Jermacsenkát, majd 9–4-re verte az U20-as Eb-győztes örmény Jurik Hovejant, a bronzmérkőzésen aztán nagy csatában 6–3-ra kikapott az U17-es Eb-1. azeri Farid Khalilovtól, s ötödik lett. A diósgyőri Szinay technikai tussal (8–0) múlta felül a spanyol José Teso Sobát, majd 11–5-re az U20-as kontinenselső svéd Alexander Johanssont, a bronzért viszont legyőzte őt az U20-as Eb-3. fehérorosz Ilja Valeuszki (1-10, technikai tus) így ő is az ötödik pozícióban végzett – derül ki a birkózószövetség hírleveléből.

Ezek is érdekelhetik