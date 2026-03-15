Rövid pályás gyorskorcsolya-vb: nélkülünk futották a döntőket

Montrealban befejeződött a rövid pályás gyorskorcsolyázók világbajnoksága. A záró napra Sziliczei-Német Rebeka és Bácskai Sára Luca futása maradt 1500 méteren, de az elődöntőbe már egyiküknek sem sikerült bekerülnie, az előbbi a 16., az utóbbi a 18. idővel zárt. Női váltónk még szombaton a B-döntőben harmadik, összesítésben hetedik lett, a magyar válogatott Moon Wonjun sajnálatos sérülése után érem, sőt A-döntő nélkül fejezte be a montreali vb-t. A férfiaknál és a nőknél is egy dél-koreai, Rim Dzsong Un, illetve Kim Gil Li volt a verseny legeredményesebbje.

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Világbajnokság, Montreal

Férfiak. 500 m. Világbajnok: Steven Dubois (Kanada) 40.153, 2. Jens van ’t Wout (Hollandia) 40.329, 3. Furkan Akar (Törökország) 40.641, …22. Tiborcz Dániel. 1000 m. Vb: Rim Dzsong Un (Dél-Korea) 1:24.921, 2. Jens van ’t Wout (Hollandia) 1:24.822, 3. Niall Treacy (Nagy-Britannia) 1: 25.163, …36. Tiborcz Dániel, …57. Major Dominik. 1500 m. Vb: Rim Dzsong Un (Dél-Korea) 2:14.974, 2. Thomas Nadalini (Olaszország) 2:15.218, 3. Stijn Desmet (Belgium) 2:15.327, …53. Moon Wonjun

Nők. 500 m. Vb: Xandra Velzeboer (Hollandia), 41.761, 2. Selma Poutsma (Hollandia) 42.026, 3. Chiara Betti (Olaszország) 42.228, …23. Végi Laura, 24. Bácskai Sára Luca. 1000 m. Vb: Kim Gil Li (Dél-Korea) 1:28.843, 2. Xandra Velzeboer (Hollandia) 1:28.852, 3. Elisa Confortola (Olaszország) 1:28.920, …11. Somodi Maja, …20. Végi Laura, …25. Sziliczei-Német Rebeka. 1500 m. Vb: Kim Gil Li (Dél-Korea) 2:31.003, 2. Xandra Velzeboer (Hollandia) 2:31.298, 3. Corinne Stoddard (Egyesült Államok) 2:31.386, …16. Sziliczei-Német Rebeka, …18. Bácskai Sára Luca, …23. Somodi Maja. Váltó. Vb: Hollandia (Zoe Florence Deltrap, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer) 4:10.519, 2. Olaszország (Betti, Sighel, Confortola, Ioriatti) 4:10.570, 3. Kína (Vang Je, Kung Li, Csang Cso-tung, Vang Hszin-zsan) 4:11.185, …7. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Laura)

Vegyes váltó. Vb: Olaszország (Thomas Nadalini, Elisa Confortola, Pietro Sighel, Chiara Betti) 2:37.953, 2. Kanada 2:37.969, 3. Belgium 2:38.853, …11. Magyarország (Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Bácskai Sára Luca, Végi Laura