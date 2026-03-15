Márton Viviana hibátlan teljesítménnyel nyert tornát Hollandiában

A tavalyelőtt Párizsban olimpiai bajnok magyar versenyző az Eindhovenben rendezett viadalon öt meccset nyerve állhatott a dobogó legfelső fokára.

A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint a 20 éves tekvandós megállíthatatlan volt a hollandok nagy tradíciókkal bíró nyílt tornáján, amelyen a 62 kg-osok között tajvani, francia, kínai, spanyol, majd a döntőben horvát riválist győzött le úgy, hogy minden mérkőzésén 2–0-ra, két menetben diadalmaskodott.