Birkózás: Zsitovoz és Szinay is ötödik lett az U23-as Eb záró napján

Két kötöttfogású magyar birkózó maradt versenyben a vajdasági U23-as Európa-bajnokság vasárnapi záró napjára. Zsitovoz Petro (67 kg; ESMTK-KIMBA) és Szinay Szabolcs (82 kg; DVTK-KIMBA) is szombaton a selejtezőben szenvedett vereséget, azonban mindkettejük legyőzője aztán eljutott a fináléig, így egyaránt folytathatták másnap a vigaszágon, és mindkét magyar fiú igyekezett élni is a második eséllyel.

Az U17-es Eb-bronzérmes Zsitovoz előbb tussal verte fehérorosz riválisát, majd a soron következő örmény versenyzőt is felülmúlta 9–4-re. Ezzel Petro kiharcolta a bronzcsatát, ott viszont nem bírt az azeri Khalilovval (3–6), így

a pesterzsébetiek 18 éves reménységének be kellett érnie az ötödik hellyel.

Az U20-as Eb-ezüstérmes Szinay esetében hasonló volt a forgatókönyv: a vigaszágon spanyol (8–0) és svéd (11–5) ellenfelét is magabiztosan verte, ezt követően azonban a fehérorosz Valeuszki megállította (1–10) őt harmadik helyért, tehát

a miskolciak juniorkorú ígérete szintúgy az ötödik helyen fejezte be az Eb-t.

Szinay Szabolcs (pirosban) ötödikként zárt az U23-as Eb-n Forrás: MBSZ/UWW

Összességében egyébként remekül szerepeltek a magyar küldöttség tagjai az idei első korosztályos világversenyen, hiszen

egy-egy arany- és ezüst mellett két bronzérmet is szereztek birkózóink.

Terék Gerda (Csepel TC-KIMBA) a dobogó legfelső fokára állhatott fel az 55 kilós súlycsoportban, míg rajta kívül a nőknél két bronznak is örülhettünk Szenttamási Róza (57 kg; Csepel TC-KIMBA) és Pók Karolina (68 kg; Vasas SC) révén. A kötöttfogásúak mezőnyében Darabos László (130 kg; Budapesti Honvéd) a döntőig menetelt, és végül ezüstérmet akasztottak a nyakába, míg a szabadfogásúaknál az ötödik helyen végző Angyal Krisztián (92 kg; Csepeli B) érte el a legjobb eredményt.

A magyar női csapat az előkelő hetedik helyen végzett a nemzetek fogásnemi rangsorában,

míg összesítésben a teljes válogatottunk nyolcadik lett az éremtáblázaton. Ezzel a mieink felülmúlták a tavalyi szereplést, amikor három éremmel tizedikként zártak.

A korosztály világbajnokságát majd októberben Las Vegasban rendezik meg. Az U23-asok közül Terék Gerda és Pók Karolina (kiegészülve a mostani korosztályos Eb-t betegség miatt kihagyó Elekes Enikővel) indul az áprilisi, tiranai felnőtt Eb-n.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, NAGYBECSKEREK (SZERBIA)

Hetedik (utolsó) versenynapon a magyar versenyzők eredményei:

Vigaszági mérkőzések:

67 kg: Zsitovoz Petro–Ihar Jermacsenka (fehérorosz) tus 4–1-nél

82 kg: Szinay Szabolcs–Joe Teso Soba (spanyol) 8–0

67 kg: Zsitovoz Petro–Jurik Hovejan (örmény) 9–4

82 kg: Szinay Szabolcs–Alexander Johansson (svéd) 11–5

Bronzmérkőzések:

67 kg: Farid Khalilov (azeri)–Zsitovoz Petro 6–3

82 kg: Ilja Valeuszki (fehérorosz)–Szinay Szabolcs 10–1



Korábbi eredmények az előző versenynapról:

Selejtezők:

67 kg: Danijal Agajev (orosz)–Zsitovoz Petro 8–3 (az orosz a döntőig jutott, így Zsitovoz vigaszágas lett)

82 kg: Elmin Aliyev (azeri)–Szinay Szabolcs 5–3 (az azeri a döntőig menetelt, ezzel Szinay is vigaszágra került)

Nyolcaddöntők:

97 kg: Vitai Vendel–Ilia Cernovol (moldovai) 8–

Negyeddöntők:

60 kg: Brian Santiago (dán)–Fige Levente 9–1 (Fige kiesett)

97 kg: Darius Kiefer (német)–Vitai Vendel 5–4 (Vitai kiesett)

(Kiemelt képen: Zsitovoz Petro (balra) és Szinay Szabolcs Forrás: UWW/MBSZ)