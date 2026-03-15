Erődemonstráció: hibátlan mérleggel nyerte a Honvéd-kupát az Elche

A torna két legjobb veretlen csapata, az Elche és a Szpartak Moszkva találkozott a Honvéd-kupa döntőjében. Egyértelmű volt már a mérkőzés elején, hogy a két együttes nagyszerű minőségben futballozik, ugyanis ehhez a korosztályhoz képest óriási tempót hozott a játék. Az első játékrész Georgi Kautov kapusról szólt: Jose Morena próbálkozásánál, illetve Jose Garcia kipattanójánál is óriásit védett, meccsben tartva csapatát. A második játékrészben egyértelműen a kezébe vette az irányítást az Elche, az 59. percben Pablo Canizares szerzett labdát, ám ziccerben fölé emelt. Az igazi áttörést azonban Alejandro Garcia pályára lépése hozta meg a spanyoloknak, ugyanis hat perccel a lefújás előtt szemfüles találatot jegyzett. A mérkőzés végén mindent egy lapra feltéve kitámadt a Szpartak, ám egy veszélyes kontrát végigvezetve Pablo Canizares eldöntötte a találkozót.

A spanyol gárda a döntőben a Szpartak Moszkvát győzte le (Fotó: Kovács Péter)

Nem várt könnyű mérkőzés a Honvéd U15-ös csapatára az acélos Atalanta ellen. Intenzitását tekintve a korosztályához mérten magas színvonalú találkozó kerekedett a bronzmeccsből. A 20. percben Marco Damioli szerezte meg a labdát, majd adott nagyszerű passzt Manilo Caronénak, aki kapásból a léc alá bombázta a labdát. A második játékrészben leginkább az olaszok térfelén zajlott a játék, a Honvéd többször is közel járt az egyenlítéshez, az 56. percben Andrea Magoni bravúrjára volt szüksége az olasz együttesnek. A kihagyott helyzetért súlyos árat fizettek a kispesti fiatalok, Davide Merelli a 64. percben alighanem a torna legszebb gólját jegyezve 25 méterről a kapu jobb oldalába bombázott. A gól láthatóan megfogta a hazaiakat, akik beadás után nem tudtak felszabadítani a kapujuk előtt, a lecsorgó labdát a csereként beálló Luca Bosatelli a jobb sarokba helyezte.

A Honvéd a negyedik helyet szerezte meg (Fotó: Kovács Péter)

A magyar együttes így a Paris Saint-Germaint és a Maribort megelőzve a torna negyedik helyén végzett.

IX. HONVÉD-KUPA

DÖNTŐ

ELCHE (spanyol)–SZPARTAK MOSZKVA (orosz) 2–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 250 néző

ELCHE: Fernandez – Gonzalez, Masia, Cano, Soler – J. Rodriguez, Montano (Anton, 47.), Picó Tenza (A. Garcia, 66.) – Canizares, J. Garcia (Recuerda, a szünetben), Morena (Casnatos, 80.). Vezetőedző: Adrian Martinez

SZPARTAK MOSZKVA: Kautov – Trofimov, Bojko, titarenko, Serkin – Jegorov, Katajev, Abu Bakirov (Zavnjalov, a szünetben), Avgyejev, Dzingaziev (Rokoroenko, a szünetben). Vezetőedző: Alekszandr Ivantsov

Gólszerző: A. Garcia (1–0) a 74., Canizares (2–0) a 80+1 percben

BRONZMÉRKŐZÉS

ATALANTA (olasz)–BUDAPEST HONVÉD 3–0 (1–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 100 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Linn Kevin, Bán Kristóf Patrik)

ATALANTA: Magoni (Ghezzi, 65.) – Banza, Zanotti, Dos Santos (Turla, 65.), Ferrararesso – Damioli (Bosatelli, 71.), Merelli, Giachetti (Morandin, 57.) – Montalbano (Magrin, 71.), Carone (Ribeiro, a szünetben), Bellei (Prendi, 57.). Vezetőedző: Alfonso Esposito

HONVÉD: Szabó A. (Komzsik, 68.) – Szijjártó, Szabó D. (Palásti, a szünetben), Nyíri, Varga B. (Balázs B., a szünetben) – Schill (Menyhárt, a szünetben), Hajagos, Vass A. (Pisont, a szünetben) – Gerebenes (Bolyki, a szünetben), Józsa – Malomsoki (Magyar A., 59.). Vezetőedző: Szamosi Tamás

Gólszerző: Carone (1–0) a 20., Merelli (2–0) a 64., Bosatelli (3–0) a 80. percben