Osztrák hokiliga: tartotta a lépést a Klagenfurttal, de kikapott a Fehérvár

Már 18 perc egymás elleni játszott perccel várhattak a csapatok a vasárnapi mérkőzést, az eredeti programnak megfelelően kedden a negyeddöntős párharc első felvonását rendezték meg, ám a klagenfurti együttes védője, Jordan Murray rosszul lett, újra kellett éleszteni a kispadnál. Szerencsére az orvosi stáb és a mentők közös akciója sikeres volt, azóta egyre jobb hírek érkeznek a játékos állapotáról.

Az eset miatt változott a széria menetrendje, ugyanakkor abban nem történt változás, hogy továbbra is négy győzelem kell továbbjutáshoz. A keddihez képest más ütemben kezdődött az összecsapás, de ez valahol érthető is ilyen előzményeket követően. Összességében bár a korong többet volt a KAC-nál, főleg az első tíz percben inkább a Volán támadásaiban volt veszély és lendület. Darren Archibald, valamint Justin Richards szemtől szembe került Sebastian Dahm kapussal, ám ő mindkét esetben védett. Az idő előrehaladtával egyre jobban belelendült a Klagenfurt, de a Fehérvár feszesen, jól védekezett. A játékosok is egyre keményebbek voltak egymással, Németh Kristóf és Finn van Ee talált egymásra, kiállítás lett a jutalmuk.

Fehérvári szempontból a második játékrész is biztatóan kezdődött, letámadt a Volán, ebből pedig Erdély Csanád majdnem megszerezte a vezetést. A 25. percben azonban a Klagenfurt neve mellé került a gól, egy elhozott buli után Nolan Moyle pontos lövése kötött ki az alsó sarokban. Ezt a találat megváltoztatta a játék képét, egy magyar emberelőnyben is a hazaiak voltak veszélyesebbek, kicsit szétesett a Fehérvár, a Klagenfurt sokkal könnyebben átrohant Ted Dent csapatán, mint korábban. Később még egyszer betalált az osztrák gárda, de magasbot miatt érvénytelenítették a találatot.

Némi csúszással indult az utolsó harmad, a jég az egyik korongbedobó pontnál nem volt tökéletes, a helyi erők „befoltozták”. Ted Dent nem foltozott, de belenyúlt a sorokba, jobb volt a játék képe magyar szempontból, mint a középső játékrésznek. Nyolc perc elteltével nagy lehetőség adódott a Volán előtt, Horváth Donát lőtte be a kapu elé a pakkot, de Erdély közelről nem tudta betuszkolni a korongot a kapuba. Öt perccel a vége előtt nagy lépést tett a győzelem felé a KAC, Nicholas Eric Petersen villantotta meg klasszisát. Lendületes akcióban beültette Richardsot a hintába, és szép csuklólövéssel kilőtte a kapu alsó sarkát. A hajrára levitte kapusát Ted Dent, Hári János lövésébe a gólvonalnál vetődött bele az egyik klagenfurti védő. A végén Simeon Schwinger betalált még üres kapura, a KAC nyerte a párharc első mérkőzését, folytatás kedden Székesfehérváron.

ICEHL

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉS

EC-KAC (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Klagenfurt, 4405 néző. V.: Kainberger, Ofner (osztrákok), Jedlicka, Konc (szlovákok)

KLAGENFURT: DAHM – J. Jensen, Nickl (1) / Unterweger, Preiml / Teves, Maier / Simovic – Schwinger 1, Mursak (2), E. PETERSEN 1 / Fraser, van Ee (1), MOYLE 1 / Witting, Herburger, Hochegger / Waschnig, Obersteiner, Sablattnig. Edző: Kirk Furey

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – ERDÉLY, Richards, Gerlach / Archibald, Hári, KURALT / Cheek, Németh K., Kulmala / Ambrus Cs., Mihály, Terbócs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 40–29

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Klagenfurt javára