Szabalenka visszavágott a melbourne-i vereségért Ribakinának Indian Wellsben

Szabalenkának többször nagyon mélyre kellett ásnia adogatóként a második és a harmadik szettben is, hogy ne kerüljön bajba. Például a döntő játszmában 4:3-nál, amikor két breaklabdát is hárított, agresszív volt és remekül szervált.

Miután a második felvonás legelején elbukta az adogatását a világelső, nyolcszor hozta a saját szerváját, miközben hat fogadóesélyt is hárított. Aztán amikor a meccset próbálta lezárni, újabb két Ribakina-breaklabda érkezett, és ebből az elsőt egy lecsapásszerűséggel meg is csinálta a kazah (5:5).

A következő játékban történt meg először, hogy Szabalenka nem élt a breaksanszával, aztán a másodikkal, a harmadikkal, a negyedikkel és az ötödikkel sem – Ribakina meg csaknem 190 kilométer per órás sebességgel ütött ászt, ami egyébként nem szokatlan tőle.

Megérdemelte ez a csata a döntő szettes rövidítést, amelybe torkollott: Ribakina jutott először mérkőzéslabdához, ő adogatott, azonban előbb kapott egy fonákkeresztet a túloldalról, majd elrontott egy röptét. Máris Szabalenkánál volt az esély, és ő ki is használta, jó adogatással harmadik döntőjét már megnyerte a sivatagban.

WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9 415 725 dollár, kemény)

EGYES, DÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Ribakina (kazah, 3.) 3:6, 6:3, 7:6 (8–6)